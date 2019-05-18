Стоп фэйк: как советская пропаганда обвела вас вокруг пальца

Отсутствие преступности, крысы-убийцы, битлы в Москве и американо-советское мороженое. Чего вы не знали о настоящем СССР. Фото: Проект "Друзья Сябры" http://xn----btbhm8bdfn1ff7ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2017/10/ussr-kids-2.jpg

Отсутствие преступности, крысы-убийцы, битлы в Москве и американо-советское мороженое. Чего вы не знали о настоящем СССР

Благополучная, дружная, счастливая жизнь советского народа: действительно ли такой она была для жителей СССР или же все это не более, чем результаты работы мощных щупалец советской пропаганды, пробравшихся во многие сферы жизни. Взращивая на собственных мифах поколение за поколением, не гнушаясь влиять даже на самую чувствительную аудиторию — детей, советская пропаганда стала по истине уникальным явлением на мировой арене. Настоящая массовая сила мысли в действии. Как она работала, и в чем нас столько времени обманывали? Расскажет ИА PrimaMedia.

Новогодние праздники — зло



"Долой буржуазную елку" — настаивали детские журналы времен СССР.. Фото: Фото из журнала "Друг детей", №3, 1929 г., https://maxim-nm.livejournal.com/455228.html



Насаждая советскую идеологию, государство всячески старалось снизить значимость буржуазных праздников и наложить на них вето. Под раздачу попал и всеми любимый сегодня канун Нового Года и Рождество. Как сообщается в детском журнале того времени, скопление детей в душных помещениях провоцирует развитие заболеваний, вручение подарков разжигает в детских сердцах жадность по отношению друг к другу, а украшение рождественских елок развивает в детях "хищническое отношение к зеленым насаждением". Вот так-то. Никаких тебе семейных традиций с украшением елки, праздничным настроением на новогодних утренниках. "Долой буржуазную елку" — настаивали детские журналы, пишет блогер Максим Мирович.

Кишащее крысами-мутантами столичное метро



Крысы-мутанты угрожают людям в московском метро. Как бы курьезно это ни звучало, в это верили многие жители СССР.. Фото: Проект MoscowChronology.ru, https://moscowchronology.ru/metro_30s.html



Это сейчас вам смешно это слышать, а в советское время в условиях информационной изоляции конца 1980-х годов россияне приняли за чистую монету статью "Аргументов и фактов" о том, что в метро Москвы обитают кровожадные крысы, по размеру сравнимые с большой собакой. По словам журналистов, мутанты заполонили метрополитен после аварии в Чернобыле и нападали на людей. Никакие заявления властей и управления московского метро не могли успокоить метавшуюся в ужасе публику, которая настаивала на своем: власти все врут, а крысы – мутанты существуют, сообщает "eto_fake". Пролить свет на эту темную как московская подземка историю смогли как ни удивительно любители подземелий – диггеры. Из заверения, что, гуляя по метро, они ни разу не встретили мутантов, сработали. И в середине 90-х и вовсе оказалось, что "Аргументы и факты" не выдумали историю про крыс, а по-своему передали историю из романа Хербера "Крысы", написанный в 1974 году и переведенный лишь в 1995 году.

Преступности в СССР нет



Безопасная советская атмосфера — оказалась не более чем, чем очередным мифом. Фото: https://moscowchronology.ru

Открытые двери квартир, ключи под ковриком и добросердечные записки на дверях для соседей "Вышла за хлебом, скоро вернуть". Стереотип о том, что преступности в СССР практически не существовало до сих пор живее всех живых. В его поддержку сыграл и низкий уровень жизни советского народа. Но на самом деле суровая статистика говорит об обратном, сообщает Максим Мирович.

В конце 80-х СССР был на пятом месте в международном рейтинге по количеству убийств. Стоит отметить, что в Европе этот показатель в то время был в 12 раз меньше. Число изнасилований в советах также заставляет задуматься, а так ли безопасно все было?

Четыре ночи Битлз в Москве



А были ли The Beatles в Москве? Ну хоть проездом?. Фото: https://dubikvit.livejournal.com/569185.html



Аурой удивительных историй была окутана репутация известных битлов в СССР. Существовала легенда, что The Beatles написали очередной хит "Четыре ночи в Москве". Правда, никто его так и не услышал. Ходили слухи и о том, что музыканты даже тайно выступали в столице. То ли в аэропорту Шереметьево, когда узнав об отмене большого концерта, решили отыграть хотя бы маленький, буквально на взлетном поле, то ли в Кремле, где выступали для политической элиты и членов их семей. Существовала и версия, что битлы играли в английском посольстве. Но суть в том, что ни один из музыкальных экспертов, проследивший весь творческий путь группы, так и не нашел подтверждения тому, что The Beatles когда-либо играли на советской земле. Позднее в рамках пресс-конференции Полл Маккартни подтвердил, что ранее он никогда в СССР не был.

Советское мороженое – самое вкусное



Советское мороженое — самое вкусное на свете. Или нет?. Фото: https://maxim-nm.livejournal.com/418664.html



Неповторимый вкус сладкого, сливочного советского мороженого знаком многим выходцам из СССР. Более молодые россияне, может, и не успели его попробовать, но явно слышали восторженные отзывы об излюбленном лакомстве советской детворы. Но чем же истинный секрет успеха советского мороженого? В строгом соблюдении секретного ГОСТа? В небогатом ассортименте других детских сладостей? так или иначе, долгое время все были уверены, что мороженое из СССР едва ли не самое вкусное во всем мире.

На самом же деле, советское мороженое родом не откуда-нибудь, а из Америки…, пишет блогер Максим Мирович. В 1936 году Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян отправился в США, поглядеть, как все там устроено, и перенять успешные идеи. По итогу двухмесячной командировки в СССР были привезены аппараты для производства мороженого. Микоян загорелся идеей изготавливать летнее лакомство машинным способом, что позволяло сделать его доступным и недорогим. Состав будущего советского мороженого был также лично отобран Наркомом из нескольких вариантов американского. Позаимствовал Микоян не только способ производства и рецептуру, но и даже схему продаж. Уличные холодильники с мороженым появились на советской земле как аналог американского варианта торговли.

18.05.2019