День любви у Дев, неприятности Козерогов и приобретение Рыб: гороскоп на 21 апреля

Астрологический прогноз на воскресенье от салона «Мандрагора»
Это интересно 20:00
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ достигнут успехов в торговле, строительстве; удачно пройдет обустройство на новом месте. Возникает желание нового опыта в личной жизни. Не надо далеко ходить: обратите внимание на тех, кто рядом.

ТЕЛЬЦОВ звезды предостерегают от участия в предприятиях, связанных с риском для здоровья. Массу положительных эмоций принесет встреча с друзьями. А вот от новых знакомств лучше пока воздержаться.

БЛИЗНЕЦАМ принять правильное решение помогут молитвы, общение с людьми, вставшими на путь духовного развития. Стоит обратить внимание на приснившиеся символы, тексты, услышанные фразы. Приветствуйте светлые мысли и идеи, посетившие вас в этот день.

У РАКОВ отлично усвоятся самые разнообразные знания. Подходящее время для любых начинаний: понимающие люди поддержат вас. Вечером постарайтесь доставить себе и другим как можно больше удовольствия.

ЛЬВОВ сейчас отличает чересчур критичное восприятие происходящего, возможна чрезмерная чувствительность к физическому дискомфорту. Лучше исключить разговоры, способные вас расстроить. Хороший день для работы с растениями, приготовления целебных настоев.

Для ДЕВ это день любви и прощения – проведите его соответствующим образом. Именно вы сейчас способны подняться над суетой и сделать важный выбор. Хорошо вспоминать свои корни, семейные традиции.

ВЕСАМ полезно побывать на природе, посидеть у костра. Можно начинать осуществление намеченного, совершать большие покупки для дома. Новое увлечение может потребовать больше времени и сил.

СКОРПИОНЫ, от вашей личной силы, способности правильно оценить ситуацию будет зависеть, сможете ли вы в полной мере воспользоваться новыми возможностями. День преобразования космической энергии в зримые формы: решите, чего вы хотите достичь!

Возможно, что СТРЕЛЬЦАМ для закрепления успеха будет полезно выйти за рамки своего обычного поведения. Рассеянность может привести к созданию экстремальных ситуаций. Дети потребуют дополнительного внимания: лучше уделить его заблаговременно.

В личной жизни КОЗЕРОГОВ предвидится какое-то приятное событие. Если вы одиноки, — настало время шагнуть навстречу судьбе, проявить инициативу. Некоторые Козероги будут особенно чувствительны к запахам. Чаще проветривайте помещение, где проводите время.

Творческие планы ВОДОЛЕЕВ могут быть нарушены из-за домашних забот. Не исключено, что всплывут старые долги или обязательства, о которых вы имели неосторожность забыть. Это время, когда представляется возможность заложить фундамент для будущего успеха.

РЫБЫ способны совершить удачное приобретение, купив вещь, о которой мечтали. Хорошо вспоминать важные события своей жизни, работать над кармой рода. Направив энергию в нужное русло, вы легко справитесь с любыми проблемами.

астрология

Шансы Тельцов, успех Львов и духовная практика Стрельцов: гороскоп на 20 апреля

10:00

Траты Овнов, будущее Дев и решительные Водолеи: гороскоп на 19 апреля

18 апреля, 20:00
"Просто мы очень любим людей" – Калина Молл
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia