День любви у Дев, неприятности Козерогов и приобретение Рыб: гороскоп на 21 апреля

Астрологический прогноз на воскресенье от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ достигнут успехов в торговле, строительстве; удачно пройдет обустройство на новом месте. Возникает желание нового опыта в личной жизни. Не надо далеко ходить: обратите внимание на тех, кто рядом.

ТЕЛЬЦОВ звезды предостерегают от участия в предприятиях, связанных с риском для здоровья. Массу положительных эмоций принесет встреча с друзьями. А вот от новых знакомств лучше пока воздержаться.

БЛИЗНЕЦАМ принять правильное решение помогут молитвы, общение с людьми, вставшими на путь духовного развития. Стоит обратить внимание на приснившиеся символы, тексты, услышанные фразы. Приветствуйте светлые мысли и идеи, посетившие вас в этот день.

У РАКОВ отлично усвоятся самые разнообразные знания. Подходящее время для любых начинаний: понимающие люди поддержат вас. Вечером постарайтесь доставить себе и другим как можно больше удовольствия.

ЛЬВОВ сейчас отличает чересчур критичное восприятие происходящего, возможна чрезмерная чувствительность к физическому дискомфорту. Лучше исключить разговоры, способные вас расстроить. Хороший день для работы с растениями, приготовления целебных настоев.

Для ДЕВ это день любви и прощения – проведите его соответствующим образом. Именно вы сейчас способны подняться над суетой и сделать важный выбор. Хорошо вспоминать свои корни, семейные традиции.

ВЕСАМ полезно побывать на природе, посидеть у костра. Можно начинать осуществление намеченного, совершать большие покупки для дома. Новое увлечение может потребовать больше времени и сил.

СКОРПИОНЫ, от вашей личной силы, способности правильно оценить ситуацию будет зависеть, сможете ли вы в полной мере воспользоваться новыми возможностями. День преобразования космической энергии в зримые формы: решите, чего вы хотите достичь!

Возможно, что СТРЕЛЬЦАМ для закрепления успеха будет полезно выйти за рамки своего обычного поведения. Рассеянность может привести к созданию экстремальных ситуаций. Дети потребуют дополнительного внимания: лучше уделить его заблаговременно.

В личной жизни КОЗЕРОГОВ предвидится какое-то приятное событие. Если вы одиноки, — настало время шагнуть навстречу судьбе, проявить инициативу. Некоторые Козероги будут особенно чувствительны к запахам. Чаще проветривайте помещение, где проводите время.

Творческие планы ВОДОЛЕЕВ могут быть нарушены из-за домашних забот. Не исключено, что всплывут старые долги или обязательства, о которых вы имели неосторожность забыть. Это время, когда представляется возможность заложить фундамент для будущего успеха.

РЫБЫ способны совершить удачное приобретение, купив вещь, о которой мечтали. Хорошо вспоминать важные события своей жизни, работать над кармой рода. Направив энергию в нужное русло, вы легко справитесь с любыми проблемами.