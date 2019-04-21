Тельцы-хозяйственники, уникальность Львов и встреча Стрельцов: гороскоп на 22 апреля

Астрологический прогноз на понедельник от салона «Мандрагора»
Это интересно 21 апреля, 20:00
Гороскоп. Фото: pixabay.com

Самые целеустремленные ОВНЫ примутся за приведение в порядок личных дел. Прекрасное время для творчества, самопознания, продвижения оригинальных идей. Пойдет на пользу время, проведенное на природе.

ТЕЛЬЦАМ хорошо совершать покупки, заниматься хозяйственными делами и ходить в гости. Особое внимание стоит уделить продуктам питания: правильный выбор приведет к тому, что вы надолго запасетесь энергией.

БЛИЗНЕЦАМ показано находится вблизи дома. Хорошо заниматься стиркой, влажной уборкой. Это время чистоты и самоисцеления, можно закладывать любые циклы работы с организмом. Часть дня удачно пройдет в полном расслаблении.

РАКАМ показано составлять планы, обсуждать совместные дела и приступать к их осуществлению. Умение сглаживать острые углы позволит избежать конфликта с родственниками. Принесет удовлетворение перестановка в доме, внесение в интерьер новых элементов.

ЛЬВЫ, продемонстрируйте миру свою уникальность и непосредственность. Хороший день для поездок, написания писем, активного общения как с людьми, так и с миром животных, растений. Привлекайте внимание друзей к своим проектам.

У ДЕВ намечаются хлопоты, связанные с исполнением задуманного в прошлом месяце. Многие сделают ценные приобретения для семьи; возможно, потребуют внимания дела, связанные с обустройством дома.

Некоторых ВЕСОВ будет трудно сдвинуть с места: сегодня они настроены скорее на отдых и восстановление, чем на проявления в физической вселенной. Но в одиночестве вам оставаться не рекомендуется. Соберите компанию друзей и расслабьтесь вместе!

У СКОРПИОНОВ на первый план выступают вопросы власти над окружающими и более удачного распределения собственных ресурсов. Многим предстоит принять важное решение, однако сильные эмоции могут помешать правильно оценить ситуацию. Ищите новые способы взаимодействия с людьми!

СТРЕЛЬЦОВ ждет приятная встреча. Энергетический обмен сегодня особенно плодотворен: друзья завалят вас предложениями, а на них благотворно подействует ваше настроение. Те, кто недоволен своей работой, могут начать подыскивать себе новое место.

Возрастает решимость КОЗЕРОГОВ настоять на своем. Не стоит тратить праздник на решение мелких бытовых проблем. Постарайтесь побывать на свежем воздухе, посмотрите на небо, деревья, облака. Благоприятен также контакт с водой.

ВОДОЛЕИ могут рассчитывать на рост личного обаяния и сексуальной энергии. Хороший период для прослушивания музыки или просмотра фильма в теплой компании. Правда, сегодня вам грозят переедание и прочие излишества.

У РЫБ это период проявления мужества, отказа от чего-то во имя намеченного. Особенно удачной окажется работа в коллективе единомышленников. В случае недомогания вы сможете помочь себе сами, если задумаетесь о причинах своего состояния.

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