Гороскоп на неделю 22-28 апреля: подарок для Раков, прогресс у Дев и улучшения Водолеев

ИА PrimaMedia публикует астрологический прогноз от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВЕН. Контакты этого периода станут для вас испытанием на прочность. Почувствуйте себя причиной того, что происходит вокруг: благодаря этому вы сможете заново выстроить свои связи с людьми. Особый успех ждет всех, кто занимается строительством и обустройством помещений. Рекомендуем заняться физическими упражнениями, полезными будут дыхательные практики. А занятия танцами и музыкой принесут еще и радость.

ТЕЛЕЦ. Время хорошо подходит для тех, кто любит руководить, жить в напряженном ритме. Действуйте последовательно, если хотите преуспеть в задуманном. Ценным может оказаться разговор со специалистами в области ваших профессиональных интересов. Хорошо заниматься любым интеллектуальным трудом, излагать свои мысли в письменном виде. Не исключено, что события на работе как-то затронут семью. Вам предстоит собрать, сплотить вокруг себя своих близких.

БЛИЗНЕЦЫ. Жизнь предоставляет вам множество шансов для исполнения желаний. В то же время, может постигнуть разочарование в деятельности, по поводу которой вы испытываете противоречивые чувства. Задумайтесь о том, чего вы действительно ходите добиться, действуйте согласно намеченному плану и не тратьте время на пустяки. Хороший период для актеров, журналистов, научных работников. Рекомендуется, по возможности, разнообразить источники дохода. Есть шанс сделать весьма полезные приобретения для дома или офиса.

РАК. Звезды предсказывают неожиданный подарок, находку или выигрыш. Стоит знать, что все, что вы начнете в эти дни, со временем сильно видоизменится. Обратите внимание на предложение о сотрудничестве: это может стать залогом вашего процветания. Особенно удачно складываются дела при поддержке влиятельных лиц. Рискуйте, ищите новые средства для самовыражения. Рекомендованы массаж, косметические маски, лечение травами. Хорошо иметь дело с растениями и животными, работать на земле, просто гулять на природе.

ЛЕВ. Избегайте чрезмерного усердия при выполнении профессионального долга. С некоторыми вещами лучше не торопиться. Прекрасное время для встреч и переговоров, где можно будет представить свои идеи в самом выгодном свете. Контакты с окружающими протекают непросто, но если вы готовы выслушать других не критикуя, то дело будет развиваться в нужном ключе. Полезно пересмотреть привычки питания, подумать о регулярных физических нагрузках. Отличный период для воссоединения, примирения, укрепления связей.

ДЕВА. Становится заметен прогресс в делах, связанных с учебой и овладением новыми навыками. Не бегите от дополнительной работы, если она необходима. Особенно время благоприятствует тем, чья профессия связана с рукоделием, украшениями и растениями. Стоит поискать возможность передать накопленные знания другим. Поделитесь своим опытом с теми, кто в этом нуждается, и вы почувствуете небывалый прилив энергии. В этот период включаются внутренние механизмы преображения, можно запустить процесс омоложения, регенерации тканей.

ВЕСЫ. Ваши планы будут меняться самым непредсказуемым образом. Неделя связана с получением необычной информации и замещением старых идей новыми, более прогрессивными. Некоторые дела будет вести сложно из-за недоверчивости, скептицизма людей. Вы ясно увидите, что есть вещи, которые не измеряются деньгами. Удачное время для литераторов, художников и музыкантов. На уровне интуиции этот период дает реальное понимание происходящих событий; возможно, темой номер один станут взаимоотношения с родственниками.

СКОРПИОН. В профессиональном плане время благоприятно для увеличения или изменения фронта работ. Деньги, приходящие в этот период, хорошо тратить на осуществление самых заветных желаний. Многие сейчас могут совершить удачные покупки, решить вопросы, связанные с домом. Другие могут удачно поменять свой образ, стиль в одежде. Какие-то обстоятельства могут вдохновить вас вплотную заняться своей физической формой. Хорошо взаимодействовать с пространством посредством молитвы и пения.

СТРЕЛЕЦ. Наступило прекрасное время для налаживания зарубежных и иногородних связей, заключения новых партнерских союзов. Кое-кому стоит поучиться отстаивать свои интересы в общении с работодателем и другими лицами, от которых что-то зависит. Период обещает приток сил и появление новых планов, реализация которых доставит массу удовольствий. Бурная личная жизнь внесет напряженность в сферу финансов. Некоторые ощутят, что им не хватает опыта в интересующей их сфере: возьмите на себя труд это исправить!

КОЗЕРОГ. Вам стоит вложить деньги в собственное образование: подумайте, что могло бы увеличить вашу эффективность. Некоторые подвергнутся проверке на выносливость, умение работать, не отвлекаясь на помехи, чье-то дурное настроение. Не затягивайте с началом циклов, связанных со здоровьем и внешним видом. Начните вести себя по новому, если хотите изменений. Откровенный разговор с членами семьи поможет установить ваши общие цели как цели единой группы.

ВОДОЛЕЙ. Звезды обращают ваше внимание на то, что сейчас можно улучшить свой социальный статус. Возможно, стоит подкорректировать свою обычную тактику ведения дел, включить в свои планы новых знакомых. Станьте источником оригинальных предложений в своем кругу. Неделя сулит удачу в творческих проектах, поездках и спонтанных праздниках. Но не игнорируйте тот факт, что у вас есть обязанности перед окружающими. Найдите силы для дел, требующих быстрого завершения.

РЫБЫ. Реально решить ряд рабочих вопросов. Задействуйте как можно больше профессионалов для участия в ваших проектах. Разрастаются творческие и деловые контакты, дадут о себе знать и старые друзья. Найдите время для уборки дома, поиска наиболее удачного сочетания окружающих вас вещей. Также хорошо заниматься ремонтом, рукоделием, разрабатывать свой стиль в одежде. Могут активизироваться наследственные склонности. Хорошо идет работа со словом, мыслеобразами, целительными настроями.