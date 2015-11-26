Исполнение желаний у Близнецов, дела для Весов и успешные Рыбы: гороскоп на 23 апреля

Астрологический прогноз на вторник от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Время благоприятствует ОВНАМ, любящим заботиться о себе и своем окружении. Также сегодня будут очень удачливы все, кто занимается строительством и обустройством жилья. Больше общайтесь в этот день, слушайте музыку.

ТЕЛЬЦАМ предстоит сплотить вокруг себя своих близких. Какие-то обстоятельства могут вдохновить вас вплотную заняться своей физической формой. Время хорошо подходит для тех, кто нацелен на успех, любит жить в напряженном ритме.

БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется, по возможности, разнообразить источники дохода. Жизнь предоставляет вам множество шансов для исполнения желаний. Возрастает ваше обаяние и восприимчивость к чувствам других людей.

РАКАМ хорошо сегодня иметь дело с растениями и животными, работать на земле, просто гулять на природе. Может прийти информация, необходимая для принятия важного решения. Рискуйте, ищите новые средства для самовыражения.

ЛЬВЫ, избегайте чрезмерного усердия при выполнении профессионального долга. С некоторыми вещами лучше не торопиться. Было бы полезно пересмотреть привычки питания, подумать о регулярных физических нагрузках.

ДЕВАМ сегодня придется преодолевать различные препятствия на своем пути. Все, что удастся в этот период, станет основой для будущего прогресса. В свободное время рекомендуется работать с запахами и растениями.

ВЕСЫ, многие ожидают от вас внимания к своим делам. На уровне интуиции этот день дает реальное понимание происходящих событий. Возможно, темой номер один станет ваше влияние на детей.

СКОРПИОНАМ деньги, приходящие в этот период, хорошо тратить на осуществление самых заветных желаний. Многие сейчас могут совершить удачные покупки, решить вопросы, связанные с домом. Можете рассчитывать на помощь друзей.

У СТРЕЛЬЦОВ наступило прекрасное время для налаживания зарубежных и иногородних связей, заключения новых партнерских союзов. Бурная личная жизнь внесет напряженность в сферу финансов.



КОЗЕРОГАМ стоит вложить деньги в собственное образование: подумайте, что могло бы увеличить вашу эффективность. Некоторые подвергнутся проверке на выносливость, умение работать, не отвлекаясь на помехи, чье-то плохое настроение.

ВОДОЛЕИ станут источником новых оригинальных предложений в своем кругу. Деловые поездки этого дня могут разочаровать, зато романтические встречи пройдут замечательно. Избегайте чрезмерной траты физических сил: лучше сегодня делать упражнения на гибкость и растяжку.

Многие РЫБЫ смогут успешно решить ряд рабочих вопросов. Задействуйте как можно больше профессионалов для участия в ваших проектах. Вечер этого дня — наилучшее время для уборки дома, поиска наиболее удачного сочетания окружающих вас вещей.