Мужчины Приморья могут получить по щам на FitLove2019

В рамках фестиваля пройдет первый в истории Дальнего Востока чемпионат по лещам среди любителей

FitLove 2019. Фото: предоставлено организаторами

Первый в истории Дальнего Востока чемпионат по лещам среди любителей (18+), на котором определят самого стойкого мужчину с храбрым сердцем и крепкой щекой, пройдет в рамках нашумевшего спортивного фестиваля FitLove 2019 (6+) во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"Суть спортивных пощечин предельно проста: двое соревнующихся бьют друг друга открытой ладонью по очереди, очередность определяет жребий. По словам организаторов, в первую очередь это соревнование мужественности и смелости. Участникам запрещено уворачиваться или ставить блок – любое из этих действий считается отказом от борьбы. Это очень зрелищно и интересно. Принять участие легко! Нужно лишь быть участником фестиваля", — комментирует задумку фестиваля его идейный вдохновитель и создатель Александр Руденко.

Помимо чемпионата по пощечинам, участники смогут испытать свои силы в "Камнях Атласа" (18+) — это соревнования по перекидыванию через перекладину высотой 1,3 метра каменных шаров разного веса и диаметром 50 см. Принять участие в турнирах по масс-рестлингу (18+), армрестлингу (18+) и борьбе на поясах Корэш (18+). Скучать точно не придется!

Самым стойким предлагается раз и навсегда выяснить, кто сильнее: мужчины или женщины и принять участие в перетягивании автобуса с красивыми девушками. А также, вписать сввое имя в историю и принять участие в самом массовом рекорде – 1 тысяча человек стоящих одновременно в планке.

Мужчин также ждет увлекательная теоретическая часть. В расписании каникул есть такие лекции как: "Фитнес и алкоголь — совместимость и взаимное влияние" (18+), проведет которую Иван Андрейко (ЭНКА -Лайф эксперт МИОФФ); "Комбинирование ударных и бойцовских техник в ММА" (18+) от Шаломаева Евгения (BLACK BELT); "Техника владения ножом и палкой. Система простейшего рукопашного боя морской пехоты Филиппин" (18+) от инструктора Сергея Якубова (TOP PRADO KALI). И самый волнующий вопрос, раскроет который Стас Линдовер – "От чего растут мышцы?" (18+).

Напомним, второй год подряд территория приморского ДВФУ превращается в настоящий спортивный город мечты – все, что нужно – в одном месте! На 12-ти полностью оснащенных площадках можно зарядиться и прокачаться, получить знания у лучших тренеров России и Дальнего Востока по самым разным направлениям: функциональный тренинг, воркаут, групповые тренировки, танцы, йога, пробежки и многое другое.

Хэдлайнерами фестиваля выступят Ирина Турчинская, Денис Гусев, Стас Линдовер и Rebecca Barthel (Германия). Каждому участнику фестиваля будет предоставлена возможность льготного проживания в гостиницах ДВФУ, организованы мероприятия спортивного и развлекательного характера, а на протяжении всех спортивных каникул на территории лагеря будут действовать столовые и площадки здорового и спортивного питания.

Также на сайте действует акция "3+1" — при покупке сразу трех билетов, билет категории "любитель", куда входят посещения тренировок, лекций, фудкорта, магазинов и участие в церемонии премии Fitlove Awards (18+) – достается бесплатно!