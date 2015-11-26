Неустойчивая погода ожидает приморцев в начале следующей недели

Осадков не ожидается, но погоду испортит южный ветер

Лисичка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Как и положено весной, на следующей неделе погодные условия в Приморском крае будут неустойчивыми. В первый рабочий день гребень япономорского антициклона обусловит в Приморье солнечную погоду, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

Ночь будет умеренно морозной, −1…−6 °C, в горных районах до −10 °C, на южном побережье 0…+5 °C. Днём в континентальных районах тепло, +13…+21 °C. На побережье будет поступать прохладный морской воздух, здесь максимальные температуры ниже, +6…+12 °C. В дальнейшем над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы, вызывая местами небольшие дожди. Температурный фон немного повысится.

Во Владивостоке в начале рабочей недели погода изменится. Существенных осадков не ожидается, но южными ветрами с моря будет выноситься низкая слоистая облачность, усилится южный ветер. Ночи не будут холодными, минимальная температура воздуха +3…+6 °C, но и дневной прогрев будет незначительным, максимальная температура +7…+10 °C, в пригороде на 2–3 градуса выше. В середине недели в столице Приморья станет немного теплее.



