ЧС в Забайкалье: 23 человека травмированы природными пожарами

Огонь лишил имущества более 200 жителей населенных пунктов

Тушение пожара. Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Пострадавших от природных пожаров в Забайкалье эвакуируют в краевой ожоговый центр Читы. По имеющейся информации, 18 человек получили травмы, из них семеро были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Еще 11 человек обратились в больницы с незначительными травмами. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"Из-за возникших природных пожаров в районах Забайкалья 19 апреля-23 человека получили травмы. Семеро госпитализированы, их состояние разной степени тяжести. Всю необходимую медицинскую помощь они получают в Борзинской, Агинской, Ононской, Алек-Заводской центральных районных больницах", — говорится в сообщении.

В Забайкальском крае введен режим ЧС. Как сообщается на сайте mchs.gov.ru пожары повредили более 150 домов, в том числе около 100 жилых, более 100 человек эвакуированы.

Причиной быстрого распространения огня стал штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду.

В тушении пожаров задействованы силы и средства МЧС, Забайкалпожспаса, ДПД, Минобороны, МВД и других структур. Выставлено 116 противопожарных постов. Продолжается наращивание сил и средств пожаротушения, сообщает региональное МЧС.

По состоянию на 0:00 читинского времени 20.04.2019, в 8 населенных пунктах Забайкальского края пожары были локализованы. Тушение возгораний осложняется труднодоступностью местности. В селах, которые подверглись природным пожарам, пришедшим со стороны Монголии практически отсутствуют дороги. Наиболее сильно пострадали 2 населенных пункта, сообщает РИА Новости.

Как отметил в Instagram губернатор регион Александр Осипов, причины пожара устанавливаются. Скорее всего, "сработал" человеческий фактор .

"Человеческий фактор негативно работает. В одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, что привело к пожару на улицах села. В другом месте порубочные остатки, опилки тлели, их раздул ветер и прогнал через степь до населенного пункта", — сказал Осипов.

Для организации тушения пожаров в Забайкалье вылетел Директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России. Точных прогнозов по ветру синоптики не дают, но не исключают, что ветреная погода в Забайкалье продержится до 22 апреля.

Вероника Преображенская