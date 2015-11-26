Приятное с полезным: организаторы ЗаБега провели спортивный субботник на мысе Вятлина

Неравнодушные горожане навели порядок в любимом туристическом месте отдыха (ФОТО)
Общество 18:26
организаторы ЗаБега провели спортивный субботник на мысе Вятлина. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В рамках общероссийского субботника организаторы всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" провели вторую ежегодную уборку любимого горожанами места — мыса Вятлина. В мероприятии принимали участия многочисленные спортивные движения, такие как "Не будь как Гриша", "Приморье за спорт", лига ходьбы "Женьшень" и другие, сообщает ИА PrimaMedia.

Спортсмены по традиции провели разминку перед началом уборки, а затем приступили к основному мероприятию. Региональные представители всероссийского полумарафона отмечают, что теперь главное, чтобы жители приморской столицы бережно относились к убранным территориям и оставляли место своего отдыха в чистоте.
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