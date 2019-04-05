Арендаторы жилья ввводят праздничные ставки для туристов на майские выходные

Эксперты советуют путешенственникам договриться о скидках
Общество 17:15
Ключи. Фото: pixabay.com.

Россиянам напомнили о последних длинных выходных. Многие как раз в это время решают открыть летний туристический сезон, отправляясь в краткосрочные путешествия. При этом стоит обратить внимание на стоимость аренды жилья в праздничные дни. Эксперты считают, что цены в этот период вырастают вдвое.
По информации "РГ" мониторинг провели по действующим предложениям во всех популярных у туристов городах. Выяснилось, зачастую владельцы жилья не указывают в объявлениях о сезонном повышении стоимости аренды. Владельцы обычно говорят: "Цена на праздники по договоренности"
Обнаружилась следующая тенденция: чаще всего в объявлениях в цене предложения встречается цифра "1тысяча рублей". Но тут есть подвох, эту сумму могут просить как за квартиру, так и с каждого, кто в нее временно въезжает.


Эксперты также напоминают о так называемом "праздничном коэффициенте", когда цены удваиваются. К примеру, за крохотную студию в Звенигороде с двуспальной кроватью и безлимитным интернетом в обычные выходные придется выложить 2 тысячи рублей в сутки, а на праздники надо договариваться отдельно.
По оценке экспертов, 1 тысяча рублей в сутки -это немного, а при проживании от трех суток и больше клиенту обычно предлагают скидку до 200 рублей в сутки. Можно арендовать квартиру можно арендовать на ночь и даже по часам, но не менее двух часов. Стоимость такой услуги составляет 200-250 рублей в час.
Жилья за пределами Подмосковья обойдется от 1,5 тысячи рублей в сутки с человека. За однокомнатную квартиру в Ярославле путешественнику придется отдать 1 тысячу рублей, если снимет жилье на двое суток, в Туле — 1,5 тысячи рублей в день, в Твери — 1, 6 тысячи рублей.
Руководитель портала "Мир квартир", ведущий эксперт исследования Павел Луценко отметил, что владельцы жилья все реже предлагают фиксированную ставку, и все чаще предпочитают договорную цену.


Как правило, высокие цены с Северной столице. Найти однокомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга оказалось непросто. Праздничные ставки начинаются от 4 тысяч рублей и сдается жилье только на весть период майских выходных. В среднем "однушка" обойдется в 4-12 тысяч рублей в день, "двушка" с хорошим ремонтом — в 5-15 тысяч, "трешка" — от 8000 рублей и выше, по договоренности.
Однако как утверждают эксперты, поинтересоваться о скидке можно всегда. К тому же, по сравнению с прошлым годом роста спроса на краткосрочную аренду не зафиксировано.

Вероника Преображенская

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