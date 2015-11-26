Субботник: полезная традиция и хорошее настроение

Депутаты Заксобрания Приморья приняли активное участие в традиционном общекраевом субботнике

Депутаты заксобрания провели субботник. Фото: Пресс-служба Заксобрания

В субботу, 20 апреля, в специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VI вида" парламентарии приехали большим десантом с краской, кисточками, лопатами, мешками, рабочими инструментами. Здесь работала основная группа. Помогли очистить большую территорию школы-интерната после зимы, открыли клумбы, оборудовали основание под тропу здоровья, обновили и покрасили беседку и игровое оборудование на участке, изготовили короба для грядок под овощи. Депутатам активно помогали и сами ученики школы, а на участке рядом работали волонтеры, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Приморья.

"Не всегда у наших образовательных учреждений есть возможность благоустроить своими силами свои территории. Исходя из этого мы и принимали решение помочь коллективу коррекционной школы-интернаты, деткам которые здесь учатся", — рассказал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. Он отметил, что традиция субботника, пришедшая из времен СССР, это также хорошее командообразующее мероприятие для депутатов и аппарата Законодательного Собрания, возможность в неформальной обстановке собраться коллективом, поработать, то, что сегодня принято называть модным словом тимбилдинг.

Депутаты заксобрания провели субботник. Фото: Пресс-служба Заксобрания Депутаты заксобрания провели субботник. Фото: Пресс-служба Заксобрания Депутаты заксобрания провели субботник. Фото: Пресс-служба Заксобрания Депутаты заксобрания провели субботник. Фото: Пресс-служба Заксобрания 1 / 4

"Я всегда с удовольствием принимаю участие в субботниках, — отметил заместитель председателя комитета ЗакСобрания по региональной политике законности и международной деятельности Александр Лось, — считаю, что это благое дело, особенно когда мы его проводим на территории детского учреждения. Думаю, что эта традиция будет развиваться и дальше".

О том, что хорошая, полезная традиция советского субботника органично перешла в наши дни, говорил и председатель комитета по бюджетно— налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. Он также добавил, что это хороший пример подрастающему поколению, чтобы они тоже бережно относились к природе. "Субботник несет еще и важный воспитательный аспект, — отметил глава комитета, — не зря говорят, что чисто там, где не сорят."

О том, что приятно видеть результаты своего труда и поддержать общее дело, — говорил и заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Алексей Козицкий,также участвовавший в субботнике на территории КГОБУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида" .

Также депутаты договорились, что помощь КГОБУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида" будет продолжена. Так, уже в мае планируется провести еще одну совместную акцию, на этот раз, по посадке на территории школы плодовых деревьев.

Депутаты краевого парламента, невзирая на принадлежность к разным партийным фракциям, также работали и на других объектах во Владивостоке. Например, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк принял участие в краевом субботнике в районе школы №1, по адресу Баляева, 46. Было убрано 2 косогора, собрано порядка 50 больших пакетов с листвой, мелким мусором и машинными покрышками. Так же участники субботника организовали помощь по вывозу ранее собранного мусора из указанной школы, загрузив его в 2 машины КАМАЗ.

Кроме того, депутаты Законодательного Собрания, члены молодежной парламентской ассоциации активно подключились к субботникам, которые проходят на этой неделе в городах и районах Приморского края.Например, заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои принял активное участие в субботнике в сквере 50 лет Победы в Михайловском муниципальном районе. Он рассказал, что субботник всегда проходит под чутким контролем неравнодушных жителей, одной из которых является Мария Сергеевна Перехода— ветеран Великой Отечественной войны и Почётный житель района. "Я благодарен каждому, кто принял участие. Только сплоченным коллективом мы можем сделать лучше и чище наш район", — отметил Джони Авдои.

Депутаты заксобрания провели субботник. Фото: Пресс-служба Заксобрания Депутаты заксобрания провели субботник. Фото: Пресс-служба Заксобрания Депутаты заксобрания провели субботник. Фото: Пресс-служба Заксобрания Депутаты заксобрания провели субботник. Фото: Пресс-служба Заксобрания 1 / 4

Накануне вместе с жителями Спасска-Дальнего в сквере им. Фадеева на весеннем субботнике работали депутаты Законодательного Собрания Приморского края Татьяна Косьяненко и Александр Бехтер. В уборке прибрежной полосы реки Богатой совместно с активистами ТОС "Спутник Владивостока" принял участие депутат Евгений Костюков.

"Люди работают с прекрасным настроением, — отметил председатель Законодательного Собрания, координатор проекта "Чистая страна" в Приморском крае Александр Ролик, также активно участвовавший в субботнике краевого парламента, — Для меня это очень важно, потому что сегодняшний субботник проводится под эгидой федерального проекта "Чистая страна", предложенного партией "Единая Россия", который поддержан Президентом страны В.В. Путиным. Такие же субботники проходят сегодня во всех муниципальных образованиях на всей территории края. На них вышли активисты, волонтеры, члены молодежного парламента, "Молодая гвардия", работники предприятий края и и просто неравнодушные жители. Результатом этой работы станет то, что мы будем жить несколько в других условиях: будет приятно видеть, что наш город, наш край очищаются, становятся лучше. Это знаково, потому что Владивосток с конца прошлого года по решению Президента нашей страны стал центром Дальневосточного федерального округа. В этом году запланировано много самых разных международных мероприятий, прежде всего, Восточный экономический форум. Законодательное Собрание Приморья в июле также будет встречать парламентариев стран Северо-Восточной Азии и, конечно, хотелось бы, чтобы наши гости, которые к нам приезжают, видели наш город чистым, красивым и комфортным для проживания."