"Богат витаминами": самый полезный корм для питомца, определили в Роскачестве

Исследование прошли 39 брендов сухого корма
Общество 20:20
Сухой корм. Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества исследовали 39 брендов корма и ответили на вопрос, какой корм полезнее всего для питомца? Выяснилось, что набор питательных элементов и витаминов зависит от каждой конкретной торговой марки, а вовсе не от цены и уж тем более не от надписей на упаковке.

В ходе исследование специалисты развеяли сразу несколько мифов.

МИФ 1. В сухом корме есть антибиотики и гормональные препараты.

При проверке не обнаружили даже следовых количеств каких-либо лекарственных препаратов.

МИФ 2. В корме должно быть много мяса.

Эксперты утверждают, что сухой корм должен быть в первую очередь сбалансированным и питательным. Содержать оптимальное количество полезных веществ: микро—и макроэлементов, витаминов и аминокислот. Чаще всего основным компонентом сухих кормов премиум— и экономкласса становится мясная мука, злаки и куриный жир.

Надписи подобно"Со вкусом говядины, " или "С большим содержанием говядины"—маркетинговый ход.

МИФ 3. В сухой корм добавляют красители и консерванты.

В ходе исследования Роскачество не нашло в сухом корме для собак искусственных красителей (тартразина, понсо, азорубина и красного очаровательного) и консервантов (сорбиновой и бензойной кислот).

МИФ 4. Сухой корм неприятно пахнет.

Среди исследованного корма нам не встретился тот, который имел бы затхлый, плесневый или любой другой посторонний запах.

МИФ 5. Низкая цена корма -низкое качество товара.

Вовсе нет. Один из самых дешевых кормов, принявших участие в исследовании ("365 дней" – 56,82 руб./кг), получил очень высокий балл – 4,82 – и занял одно из топовых мест в рейтинге.

Тем не менее, в ряде кормов специалисты обнаружили следы пестицидов. В незначительном количестве встретили ГМО.

Испытания удачно прошли сухие корма фирм Perfect Fit и Purina One. Они ответили всем повышенным требованиям Роскачества, но российский Знак качества получить не смогут, так как являются иностранными кормами.

В десятке лучших кормов — "Каждый день", закупочная стоимость которого составила 57,2 руб./кг. Зачастую цена корма зависит от его компонентного состава. Необходимо, чтобы в составе корма обязательно был какой-то источник животного белка.

Вероника Преображенская

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