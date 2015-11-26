Более 500 портовиков вышли на общегородской субботник

Сотрудники ВМТП очистили акваторию бухты Золотой Рог и провели генеральную уборку территории одной из школ Владивостока
Общество 20 апреля, 21:51
Субботник ВМТП. Фото: Предоставлено пресс-службой ВМТП

Владивостокский морской торговый порт 20 апреля принял активное участие в общегородском субботнике. На генеральную уборку вышли более 500 портовиков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ВМТП.

Сотрудники порта провели работы по благоустройству территории предприятия: покрасили бордюры и ограждения, привели в порядок клумбы и газоны. Кроме того, портовики очистили городскую территорию, прилегающую к предприятию со стороны улицы Саратовская, и приняли участие в генеральной уборке территории школы №39.

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Также сотрудники ВМТП организовали очистку акватории бухты Золотой рог от мусора. Портовики на буксире "Добрыня" за несколько часов работы с поверхности воды собрали более 10 мешков мусора. Большую часть улова составили пластиковые бутылки, алюминиевые банки, пакеты и прочий бытовой мусор.

ВМТП ежегодно принимает участие в подобных мероприятиях и всегда поддерживает экологические инициативы в Приморском крае.

ВМТП, Владивостокский морской торговый порт порт субботник

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