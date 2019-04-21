Знаменитая Монеточка наконец выступила в клубе Владивостока (ФОТО)

Ранее ее концерты в приморской столице дважды срывались по разным причинам

концерт Монеточки в клубе Craft. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Молодая эпатажная артистка Лиза Монеточка вместе с партнером Виктором Исаевым презентовала свой альбом "Раскраски для взрослых" во владивостокском клубе Craft, сообщает ИА PrimaMedia. Концерт организовало агентство "Небо рекордс ДВ".

Музыкальные критики по-разному оценивают творчество Монеточки – одни отмечают в ее песнях отличное владение словом, чувство языка и точное ориентирование в приметах времени, другие – например, Артемий Троицкий – называют их "унылыми сиротскими песенками в электричке за милостыню", хотя в грамотности и иронии артистке тоже не отказывают. Билеты на концерт в клубе Craft стоили до 2 тысяч рублей – и недостатка в желающих увидеть легендарную певицу живьем не было. "Раскраски для взрослых" стал новым этапом в ее творчестве. Местами альбом отсылает к музыке 1980-х и 1990-х, современной клубной музыке и даже фольклору. Несколько треков альбома раскрывают тематику смерти и "нелюбви".

Справка: Монеточка (также известна как Лиза Монеточка, настоящее имя — Елизавета Андреевна Гырдымова; род. 1 июня 1998, Екатеринбург, Россия) — российская певица, музыкант, композитор и автор песен. В творчестве Монеточки преобладают жанры поп-рок и антифолк, а с конца 2016 года её песни стали содержать в себе элементы электронной музыки.

Монеточка играет на пианино и сочиняет стихи. Её творчество — это простые, ироничные песни на социально важные темы. Выбор тем для песен связан с отношением Монеточки к окружающим вещам: от повседневности до неприятных или напротив, радостных явлений.

Первоначально Монеточка видела свою целевую аудиторию в 15-летних девочках "с розовыми волосами", но в итоге на творчество певицы стали обращать внимание люди совершенно разных возрастных категорий вне зависимости от пола.

1 июня 2017 года Монеточка опубликовала на YouTube-канале видео на песню "Чайлдфри", записанную вместе с хип-хоп-исполнителем Noize MC (Иван Алексеев). 25 мая 2018 года она выпустила новый альбом "Раскраски для взрослых" из 10 песен на лейбле "M2", под которым выпускаются такие исполнители, как Би-2 и Дельфин. Все песни с этого альбома попали в чарт топ-100 "Яндекс-Музыки", а трек "Нимфоманка" занял первое место.









