Впервые во Владивостоке слова апостола Павла спели под музыку современного композитора

Кантату в приморской картинной галерее исполнил камерный ансамбль «Спас Преображение»
Общество 13:30
Кантата "Послание святого апостола Павла". Фото: ИА PrimaMedia

Премьера кантаты Игоря Загорского "Послание святого апостола Павла" состоялась 19 апреля в главном зале Приморской государственной картинной галереи . Концерт был приурочен к православному празднику Пасхи, который в этом году состоится 28 апреля, сообщает ИА PrimaMedia.

Кантата состояла из двух частей в исполнении камерного ансамбля "Спас Преображение" с аранжировкой Анатолия Смирнова, художественного руководителя и главного дирижера Тихоокеанского симфонического оркестра. В таком составе ансамбль впервые предстал перед зрителями, первым стало и исполнение известных новозаветных текстов, положенных на музыку современного композитора. На скрипке играл заслуженный деятель искусств России Леонид Вайман, на альте — лауреат международного конкурса Даниил Тютюнник, на фортепиано — Степан Меньшойкин. Пела лауреат международного конкурса Ольга Ковтунович.

Апостол Павел считается автором 14 посланий, хотя библеисты до сих пор спорят об авторстве шести из них. По важности содержания эти тексты иногда считают "вторым Евангелием", они всегда привлекали к себе внимание как мыслителей-философов, так и обычных людей. Эти послания отличает особая высота религиозной мысли, знание ветхозаветного Писания, подробная трактовка новозаветного учения Христа.

Осуществлению данного культурного проекта оказали содействие Русское библейское общество и Священный православный Синод во Владивостоке.

— Это новый формат в нашей концертной программе, большое достижение, прорыв. Мы вышли на новый уровень. Всего запланировано три таких концерта, в преддверии духовных праздников в сентябре и декабре. Мы надеемся, что нашему зрителю понравился такой формат и в следующий раз гостей будет ещё больше, — рассказала заведующая научно-просветительским отделом Приморской картинной галереи Юлия Блаженкова.

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