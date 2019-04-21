Жители Русского острова вышли на пыльную дорогу в масках и с плакатами

Островитяне напомнили властям про данное 7 лет назад обещание заасфальтировать грунтовку
Общество 15:15
Экологический пикет на Русском острове. Фото: Предоставлено Еленой Пикалевой

Несколько десятков жителей Русского острова вышли сегодня, 21 апреля, с плакатами и в медицинских масках на дорогу, соединяющую немногочисленные островные поселения – прежде всего, Экипажный и Подножье. Цель акции была обозначена на плакатах – напомнить властям, что заасфальтировать здешнюю грунтовку было обещано еще в 2012 году, cообщает ИА PrimaMedia.

Островитяне договорились о дорожном флешмобе в популярном мессенджере WhatsApp – и с самого утра в воскресенье рассредоточились по разным участкам грунтовой дороги, заготовив выразительные элементы – кроме плакатов и масок можно было заметить коляску с куклой, символизирующую детей, которым приходится дышать пылью так же, как и взрослым.

Известный спортивный активист, организатор велогонки "Тур де Папенберг" Денис Ясинков так прокомментировал свое участие в акции:

"Вышел на свой одиночный пикет. Ибо ездить по такой дороге уже невозможно. Ямы, ухабы, щебень, пылища… Дышать совсем нечем. Ездить на велосипеде невозможно! А асфальт уже даже никто и не обещает. Даже поливалку не обещают. И надо же такому случится, оказывается, не я один доведён до отчаяния". Также Денис привел в пример провинции соседнего Китая, где "даже в полях дорожки для трактора и то забетонированы". Эта картина поразила владивостокских спортсменов, которые ежегодно выезжают в КНР на велогонки.

Экскурсовод Елена Пикалева, проживающая в поселке Подножье, тоже поддержала акцию, разместив в своем аккаунте Фейсбука красноречивый призыв "Услышьте нас на суше! SOS!"

Фотографии островитян, ратующих за экологичную дорогу к поселкам, уже в первой половине дня заполнили социальные сети. Участники акции решили не ограничиться сегодняшним мероприятием и провести еще одно на будущей неделе.

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