Страшные взрывы на Шри-Ланке: около 200 человек погибли (ОБНОВЛЕНО)

Теракты осуществлены неизвестными в церквях во время празднования католической Пасхи

Свечи памяти. Фото: Анна Мажуга, ИА PrimaMedia

Ужасающие теракты совершены сегодня на Шри-Ланке. Одновременно террористической атаке подверглись шесть объектов: взрывы прогремели в трех фешенебельных отелях и в трех католических храмах. Взрывы произошли около 8:45 по местному времени (6:15 мск).

Первоначально сообщалось о 42 погибших в результате взрывов на Шри-Ланке. По последним данным, количество жертв бесчеловечных терактов составляет 185.

Сотни человек ранены. Одна из церквей, где прогремели взрывы, находится в столице страны Коломбо, еще две располагаются в ее пригороде Негомбо. NDTV сообщает, что пострадали пятизвездочные отели Shangrila, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за эти чудовищные теракты. Напомним, что сегодня католики всего мира празднуют Пасху. А в начале недели загорелся самый известный храм католического мира, Нотр-Дам де Пари. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Герман Штакеншнейдер