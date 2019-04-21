"Ты со мной, моя бессонница": названы причины проблем со сном

Все дело в гормонах и недостатке определенных веществ
Общество 17:40
Названы причины проблем со сном. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Медики назвали основные причины бессонницы. Все дело в гормонах и недостатке определенных веществ.

Американские ученые определили три причины развития бессонницы и возникновения тяжелых расстройств сна. По мнению исследователей, их открытие поспособствует эффективному лечению бессонницы.

По данным экспертов, ведущей причиной бессонницы являются проблемы со щитовидной железой. Недостаток гормонов щитовидной железы ведет к набору веса и кратковременной остановке дыхания во сне. В то же время избыточное выделение гормонов щитовидной железой становится причиной бессонницы.

Также к нарушениям сна приводит нехватка в организме человека витамина D. Этот витамин оказывает определяющее влияние на качество и продолжительность сна.

Кроме того, может вызвать бессонницу низкий уровень магния в организме человека. Об этом сообщило издание Oane.ws.

Герман Штакеншнейдер

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