Стали известны причины появления синдрома хронической усталости

Разгадка в особенностях работы головного мозга
Общество 21 апреля, 19:05
Названы причины появления синдрома хронической усталости. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Стали известны причины появления синдрома хронической усталости. Разгадка в особенностях работы головного мозга.

Основную ответственность за возникновение такого синдрома несут мутации и сбои в функционировании головного мозга человека. Об этом сообщил "Пятый канал".

Это открытие сделали австралийские ученые. По их мнению, причиной появления опасного заболевания является увеличение уровня однонуклеотидных полиморфизмов в головном мозге.

А он увеличивается в результате мутаций. Симптомами синдрома хронической усталости медики называют бессонницу, перманентную усталость, головные боли и частые спазмы.

Ранее немецкие исследователи высказали гипотезу, что синдром хронической усталости может быть следствием гиперактивности иммунной системы.

Герман Штакеншнейдер

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