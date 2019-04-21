Состояние здоровья российских женщин назвали катастрофическим

50% российских представительниц слабого пола имеют лишний вес
Общество 21 апреля, 19:45
Состояние здоровья российских женщин назвали катастрофическим. Фото: Карина Нескородьева, ИА PrimaMedia

Состояние здоровья российских женщин назвали катастрофическим. У половины российских представительниц слабого пола наблюдается лишний вес.

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила заведующая эндокринологическим отделением московской больницы №52, профессор Татьяна Маркова. "Катастрофа в России. Каждая третья женщина у нас имеет ожирение, а каждая вторая — избыточный вес", — сказала эндокринолог.

Татьяна Маркова подчеркнула, что мужчины в России от ожирения страдают намного реже. Диагноз "ожирение", по данным специалистов, можно поставить 16-17% мужчин в России. Также у представителей сильного пола в нашей стране реже отмечается сахарный диабет.

В то же время женщин, по мнению Татьяны Марковой, можно назвать группой риска по таким серьезным заболеваниям, как ожирение и сахарный диабет. Причем наблюдается неблагоприятная тенденция: с каждым годом женщин с этими проблемами со здоровьем в России становится все больше.

То есть можно говорить о настоящей эпидемии ожирения среди женщин в нашей стране, бьет тревогу Татьяна Маркова. Напомним, что ранее представитель Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что за восемь лет количество россиян, страдающих от ожирения, увеличилось в два раза.

Герман Штакеншнейдер

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