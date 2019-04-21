Названы автомобили, от которых их хозяева стараются избавиться как можно быстрее

Автовладельцы перепродают "железных коней" в первый год после приобретения машины
Экономика 21 апреля, 20:20
За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Названы автомобили, от которых их хозяева стараются избавиться как можно быстрее. Автовладельцы перепродают своих "железных коней" в первый же год после приобретения машины.

Рейтинг составило американское статистическое агентство iSeeCars. Эксперты установили, какие автомашины наиболее часто продают жители США уже в первый год после покупки.

Исследователи проанализировали историю продаж более 46 млн автомашин, которые были приобретены новыми. Их купили частные лица, а на момент перепродажи машины имели как минимум 1000 миль пробега.

Эксперты подчеркнули, что в первые 12 месяцев после покупки автовладельцы поменяли только 3,4% машин, реализованных в Северной Америке. Однако есть машины, от которых американские автолюбители избавлялись в 2,5 раза чаще, чем от остальных. Восемь из десяти попавших в рейтинг моделей относятся к премиальным брендам немецких и английских автопроизводителей. Кроме того, в перечень попали две модели компании Nissan.

На первом месте антирейтинга находится седан Mercedes-Benz C-Class. Согласно статистике iSeeCars, в течение года после покупки от этой престижной модели избавились 12,4% владельцев.

"Серебро" и "бронзу" получили BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport. За год эти автомобили перепродали 11,8 % хозяев. Также в десятку вошли Land Rover Range Rover Evoque (10,9%), Mini Clubman (10,7%), BMW X1 (10,4%), BMW X3 (9,0%), Nissan Versa Note (9,0%), Jaguar XF (8,8%) и Nissan Versa (8,7%).

Никифор Зуев

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