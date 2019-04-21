У страха глаза велики: иностранцы назвали самых опасных животных России

Рейтинг составили египетские СМИ
Общество 21 апреля, 22:15
Медведь. Фото: Варвара Кокарева, ИА PrimaMedia

Иностранные журналисты назвали самых опасных животных России. Рейтинг составили египетские СМИ.

Издания этой арабской страны опубликовали топ-5 самых опасных зверей, обитающих в России. На первом месте в списке самых опасных оказался медведь, которого многие иностранцы считают символом России.

Зарубежных журналистов впечатлило, что этот умный и сильный зверь массой до полутонны может перемещаться со скоростью до 60 километров в час, как хороший автобус. То есть убежать от медведя человеку практически нереально. В то же время двуногого медведь может убить одним когтем.

На втором месте по степени опасности оказался волк. От него египетские журналисты посоветовали своим соотечественникам прятаться на дереве, если они попадут когда-нибудь в холодную населенную волками Россию...

Египтяне считают, что можно спастись, если сидеть на дереве до тех пор, пока волк не устанет ждать и не уйдет. Однако волки часто охотятся стаями, что делает их особенно опасными, пишет издание. Так они могут и вахту установить возле дерева с сидящим на нем человеком.

За агрессивность и напористость, умение целеустремленно преследовать добычу на третье место поставили кабанов. Замыкают рейтинг существа, не относящиеся к млекопитающим и обладающие гораздо меньшими размерами, но все равно опасные, по мнению египетских корреспондентов. Это гадюка и каракурт.

Герман Штакеншнейдер

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