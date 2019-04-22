Стали известны маршрут и программа визита председателя КНДР в Приморье

Предстоящий визит лидера северокорейской республики считается одним из важнейших событий для России. Плана мероприятий, конечно же нет, но уже можно предположить куда прибываем Ким Чен Ын и чем российская сторона планирует его удивлять, сообщает ИА PrimaMedia.
Предполагается, что председатель КНДР прилетает во Владивосток 23 апреля на спецрейсе из Пхеньяна. Однако по другой версии, в столицу ДФО он прибудет на личном бронепоезде.
Местом дислокации, по всей видимости, будет ДВФУ. Здесь во всю идет подготовка — уже выведен из эксплуатации один из корпусов, в университетских помещениях развешаны объявления о подготовке площадок ДВФУ к важному международному событию. Как сообщили агентству студенты университета, занятия в спортивном корпусе (корпусе S) прекращены до 30 апреля. Кроме этого, временно прекратила работу копировальная. Табличка с соответствующей информации уже появилась на двери кабинета.
До возобновления эксплуатации закрытого корпуса все занятия будут проходить на стадионе.
К приезду лидера КНДР ведется активная генеральная уборка не только в самом городе и территории ДФО, но и на острове Русский. Здесь, по информации местных жителей, моют близлежащие здания.
Чем же планируют удивлять Ким Чен Ына? Информация, конечно же, держится в полной тайне, тем более, что составить план действий российской стороне довольно сложно. Председатель КНДР считается человеком довольно импульсивным и в любой момент может сменить маршрут и план визита. По инсайдерской информации, чтобы развлечь иностранного гостя, творческие коллективы готовят свои лучшие номера.
Ранее сообщалось, что президент Северной Кореи наконец-то согласился на предложение глав Российской Федерации посетить страну и провести переговоры.
Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят комплекс двусторонних отношений и развитие экономических связей в условиях санкций. Москва, как ожидается, заявит о поддержке курса Пхеньяна на политико-дипломатическое урегулирование ядерной программы и выступит за необходимость частичного ослабления санкций против КНДР.
Владимир Путин еще в июне 2018 года пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. В конце года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что северокорейский лидер готов совершить такой визит. В начале марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дипломаты продолжают согласовывать дату и место встречи.
Напомним, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна была состояться во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) еще в сентябре прошлого года, однако северокорейский лидер на него не приехал.