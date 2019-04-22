Стали известны маршрут и программа визита председателя КНДР в Приморье

Визит лидера северокорейской республики очень важен для России

Ким Чен Ын. Фото: генеральное консульство КНДР во Владивостоке

Предстоящий визит лидера северокорейской республики считается одним из важнейших событий для России. Плана мероприятий, конечно же нет, но уже можно предположить куда прибываем Ким Чен Ын и чем российская сторона планирует его удивлять, сообщает ИА PrimaMedia.

Предполагается, что председатель КНДР прилетает во Владивосток 23 апреля на спецрейсе из Пхеньяна. Однако по другой версии, в столицу ДФО он прибудет на личном бронепоезде.

Местом дислокации, по всей видимости, будет ДВФУ. Здесь во всю идет подготовка — уже выведен из эксплуатации один из корпусов, в университетских помещениях развешаны объявления о подготовке площадок ДВФУ к важному международному событию. Как сообщили агентству студенты университета, занятия в спортивном корпусе (корпусе S) прекращены до 30 апреля. Кроме этого, временно прекратила работу копировальная. Табличка с соответствующей информации уже появилась на двери кабинета.

До возобновления эксплуатации закрытого корпуса все занятия будут проходить на стадионе.

К приезду лидера КНДР ведется активная генеральная уборка не только в самом городе и территории ДФО, но и на острове Русский. Здесь, по информации местных жителей, моют близлежащие здания.

Чем же планируют удивлять Ким Чен Ына? Информация, конечно же, держится в полной тайне, тем более, что составить план действий российской стороне довольно сложно. Председатель КНДР считается человеком довольно импульсивным и в любой момент может сменить маршрут и план визита. По инсайдерской информации, чтобы развлечь иностранного гостя, творческие коллективы готовят свои лучшие номера.

Ранее сообщалось, что президент Северной Кореи наконец-то согласился на предложение глав Российской Федерации посетить страну и провести переговоры.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят комплекс двусторонних отношений и развитие экономических связей в условиях санкций. Москва, как ожидается, заявит о поддержке курса Пхеньяна на политико-дипломатическое урегулирование ядерной программы и выступит за необходимость частичного ослабления санкций против КНДР.

Владимир Путин еще в июне 2018 года пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. В конце года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что северокорейский лидер готов совершить такой визит. В начале марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дипломаты продолжают согласовывать дату и место встречи.

Напомним, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна была состояться во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) еще в сентябре прошлого года, однако северокорейский лидер на него не приехал.



