Какая кошка перебежала дорогу рынку на Спортивной?

Одно из самых легендарных мест Владивостока доживает в прежнем виде последние деньки
Это интересно 06:00
Рынок Спортивка. Фото: ИА PrimaMedia

Известный рынок на Спортивной во Владивостоке в своем изначальном виде доживает последние деньги. Здесь запланирована масштабная перестройка, в связи с чем с территории убирают торговые павильоны. Конструкции разбирают и увозят, сообщает ИА PrimaMedia.

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Планируется, что после того, как контейнеры окончательно уберут, территорию торговых площадей поднимут на щебеночную подушку и заасфальтируют. Затем торговые павильоны вновь вернутся на свои места, но уже в более цивилизованном и благоустроенном виде.Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказали местные рабочие.

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Отметим, что крытых рынков, кафе и продуктовых рядов ремонт не коснулся, поэтому рынок работает в обычном режиме.

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В сети уже несколько дней гадают в чем же причина таких резких перемен. Кто-то связывает происходящее с тем, что пожарная безопасность в этом месте вызывает большие вопросы. Если вспомнить последние новости, то не так давно подобный рынок в одном из городов Приморского края полыхал очень сильно — огонь слишком быстро перекидывался с одной торговой точке на другу. Другие пользователи предполагают, что здесь появится еще один огромный торговый центр.

В мэрии предстоящие изменения комментировать отказываются, по словам пресс-службы администрации рынок не имеет к ним никакого отношения. Однако отмечается, что разрешение на строительство в этом месте мэрия никому не выдавала.

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