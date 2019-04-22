Ветеранов Великой Отечественной войны ждет прибавка к пенсии

Законопроект о повышении денежных выплат рассмотрит Совет Федерации

Ветераны Великой Отечественной войны. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Совет Федерации планирует рассмотреть новый закон о поддержке участников Великой Отечественной войны в понедельник, 22 апреля. Согласно документу, с 1 мая ветераны могут получить прибавку к пенсии в размере 9,5 тысячи рублей в месяц.

Предусматривается, что назначение выплат военным пенсионерам — участникам Великой Отечественной войны будет производиться исходя из 100% денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, пишет "Парламентская газета".

Ещё в 2012 году при расчёте военной пенсии оклад по должности и званию учитывался в размере 54%. При ежегодном увеличении он должен был достичь 100%. Сейчас размер денежного довольствия достиг 72,23%.

По предварительным подсчетам, прибавка составит — 9,5 тысяч рублей в месяц.

Закон отменяет эту норму для тех, кто нёс военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период ВОВ. Также изменения коснутся партизан и подпольщиков, сотрудников разведки, граждан, награждённых медалью "За оборону Ленинграда", инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий во время 1941-1945 годов.

Как заявил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в 2019 году на повышение военных пенсий ветеранов ВОВ из бюджета будет выделен 1 млрд рублей.

Вероника Преображенская