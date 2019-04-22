Дальневосточная школа «Болезнь Паркинсона» пройдет во Владивостоке

Медцентр ДВФУ примет ведущих неврологов и нейрохирургов из Москвы, Казани и Хабаровска
Общество 14:20
Лекция. Фото: предоставлено организаторами

Дальневосточная школа "Болезнь Паркинсона" пройдет во Владивостоке (18+). В медцентр ДВФУ приедут ведущие неврологи и нейрохирурги из Москвы, Казани и Хабаровска. Трехдневная программа рассчитана на врачей из Приморья и ДФО, а также на участие пациентов и их родственников, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Первые два дня будут посвящены показательной операции, разбору клинических случаев и лекциям специалистов. Завершит насыщенную программу мастер-класс для пациентов, который пройдет в Реабилитационном центре ДВФУ 26 апреля (пятница). Приглашенные специалисты совместно с врачами МЦ ДВФУ расскажут, как можно помочь пациентам c болезнью Паркинсона и познакомят их с новейшими технологиями и методиками в области терапии и хирургии паркинсонизма.

— Миссия Дальневосточной школы "БП" — популяризация современной методики и обучение врачей ДВ региона и Приморья наблюдению пациентов с болезнью Паркинсона, экстрапирамидной патологией, эссенциальным тремором и дистонией после получения хирургического лечения, — рассказывает руководитель Центра нейрохирургии и неврологии МЦ ДВФУ Руслан Тоторкулов.

На Дальнем Востоке ежегодно для лечения таких пациентов требуется проведение 45-50 операций. Еще 10 лет назад только единицы среди них направлялись на хирургическое вмешательство, в основном из-за отдаленности лечебных учреждений.

— Пациентам из регионов, больше не нужно будет приезжать повторно для корректировки и настройки нейростимуляторов, эту помощь они смогут получать у докторов по месту жительства, — утверждает Артур Биктимиров функциональный нейрохирург МЦ ДВФУ. – Для этого мы приглашаем врачей на ежегодные школы и конференции. Мы рассказываем им о современных технологиях, которые внедряем в университетской клинике, делимся последними новостями и методиками лечения. Также мы заинтересованы в том, чтобы доктора, которые получили знания у нас, проводили подобные школы и для своих пациентов в регионах. В настоящий момент мы смогли запустить такие центры на Камчатке, Сахалине, Хабаровске и в Якутске.

Одна из первостепенных задач Дальневосточной школы "Болезнь Паркинсона" — сформировать единый Дальневосточный реестр пациентов с данными патологиями, чтобы пациенты получали помощь поэтапно и своевременно.

— В настоящий момент такого реестра нет, во многих регионах не существует даже внутреннего реестра, поэтому мы хотим попытаться объединить всех в едином документе, чтобы мы знали каждого пациента из региона и своевременно могли пригласить их на хирургическое лечение, — заключил Артур Рамилевич.

Фото: ФЗ

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