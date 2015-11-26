Профсоюзы первыми видят проблемы в экономике – Виктор Пинский

Депутат Госдумы от Приморья принял участие в работе Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ДФО

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Виктор Пинский. Фото: пресс-служба ФППК

Власть должна поддерживать борьбу профсоюзов с наступлением на интересы человека труда. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе, заместитель секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Виктор Пинский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Во Владивостоке Виктор Пинский принял участие в работе Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Дальневосточного федерального округа. Заседание Совета прошло в преддверии главного события этого года для профсоюзов – съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в мае.

"Сегодня мы обсудили проблемы, связанные с работой и зарплатой на ряде ведущих предприятий региона в сфере энергетики, авиа— и судостроения и других. Профсоюзы пристально следят за рынком труда, а значит, и за экономикой страны. Профсоюзы первыми видят проблемы в экономике, не дают расслабиться работодателям и власти, и это правильно. Профсоюзы активно борются с нарушениями трудовых прав, и власть должна эту борьбу поддерживать ради благополучия граждан", — заявил Виктор Пинский.

Участники заседания обсудили изменения на рынке труда на Дальнем Востоке и планы борьбы с новыми формами наступления на права работников. Мероприятие прошло под руководством председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова в преддверии главного для профсоюзов события года – съезда ФНПР. Во Владивосток прибыли руководители территориальных объединений профсоюзов из Хабаровского края, Якутии, Магаданской области и Сахалина, профсоюзные лидеры ведущих предприятий Приморья.

Руководители профсоюзов региона рассказали о результатах профсоюзного мониторинга.

"Сразу после окончания мероприятия мы встретились с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Обсудили все, о чем просили профсоюзы. Прямо в ходе разговора губернатор дал ряд указаний. Кроме того, он взял на контроль проблему с отказом в начислении пенсий работникам дальнегорского "БОРа", — сказал Виктор Пинский.