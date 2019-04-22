Бывший красноярский чиновник возглавил жилищную инспекцию Приморья

Евгений Баршай назначен исполняющим обязанности начальника государственной жилищной инспекции Приморья. Ранее он занимал руководящие должности на предприятиях ЖКХ, в том числе работал заместителем руководителя департамента городского хозяйства Красноярска, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.
Как отметила врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко, курирующая сферу ЖКХ, перед новым начальником краевой жилинспекции стоят задачи оптимизировать работу ведомства, выстроить конструктивные отношения с главами муниципалитетов и обслуживающими организациями.
"В приоритете жилинспекции – не наказывать обслуживающие организации, а стимулировать их к эффективной работе с собственниками, повышать уровень обслуживания домов, своевременно и качественно реагировать на обращения жильцов", – подчеркнула Елена Пархоменко.
Напомним, во время встреч губернатора Олега Кожемяко с жителями городов и районов много нареканий поступало на работу управляющих компаний. Тогда глава Приморья края заявил о необходимости переформатировать работу в этой сфере.
Справка: БАРШАЙ Евгений Александрович родился 5 июля 1976 года в Красноярске. В 2005 году окончил Сибирский государственный университет по специальности "менеджмент организации". Трудовую деятельность начал с 1995 года, с 2012 года занимал руководящие должности на предприятиях ЖКХ, в том числе работал заместителем руководителя департамента городского хозяйства Красноярска.