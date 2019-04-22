Зарплату, за которую готовы работать, назвали россияне

Ожидания самого высокого заработка отмечаются у жителей северных регионов
Экономика 12:10
Деньги. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Роструд рассказал о зарплатных ожиданиях россиян. Самый высокий показатель отмечен у жителей Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы — в среднем от 45 тысяч до 50 тысяч рублей.
Как отметили в ведомстве, по сравнению с населением северных регионов, совсем непритязательными оказались жители Чувашии, Тувы и Крыма. К примеру, в Чувашии готовы получать за работу 17,83 тысячи рублей, в Туве — 20,37 тысячи рублей, в Крыму — 20,63 тысячи. Та же зарплата устроит жителей Псковской области и Хакасии, где ожидаемая зарплата составляет в среднем менее 21 тысячу рублей.
Анализ, проведенный на основе базы "Работа в России", еще раз подтвердил острую нехватку квалифицированных рабочих рук в северных регионах. Работодатели готовы предложить сотрудникам в среднем на 70% выше, чем ожидаемый уровень оплаты труда соискателей региона.
К примеру, Якутии средний уровень заработной платы, предлагаемый местными работодателями, составляет порядка 70 тыс. рублей. Ожидаемая зарплата на Чукотке и в Магаданской области в среднем на 50 тыс. рублей, она сопоставима с зарплатными ожиданиями жителей Москвы, которые хотели бы получать за работу около 50 тысяч рублей.

Вероника Преображенская

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