Индийские песни и танцы на колясках: во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу

Выступления участников были тепло встречены приморской публикой (ФОТО)

Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia

Инклюзивное шоу "Magic India – Ramayana" от создателей мюзикла "Имаджинариум" и проекта "Танцы без границ" впервые прошло 18 апреля во Владивостоке. Публика тепло встретила выступления приморцев на колясках и а также приглашенных гостей, сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia 1 / 6

Индийские песни гармонично сочетались с танцами эстрадного коллектива "Час Пик" и брейк-дансом парней из команды "Спецназ", захватывающей акробатикой ребят из цирковой студии "Конфетти", а также выступлениями барабанщиц "Доминаты" и номерами творческого объединения "ОМ". Специальными гостями циркового представления стали артисты "Dancing Wheel"s" из Индии, и инклюзивный танцевальный коллектив "Танцующие колеса", артисты которого являются призерами всероссийских и краевых чемпионатов.

Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia 1 / 6

"Это мероприятие создавалось с целью поделиться счастьем и любовью. Растопить ваши сердца и призвать к толерантности не только к людям с ограниченными способностями, но и к обычным прохожим и своему соседу. Еще бы хотелось сказать вам, что в этой жизни главное помнить: какая бы беда не произошла — это не конец. Всё только начинается и впереди много возможностей", — заявил идейный вдохновитель шоу и президент общества инвалидов-спинальников "Ковчег" Артем Моисеенко.

Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia Во Владивостоке прошло уникальное инклюзивное шоу. Фото: Юлия Ковтун для ИА PrimaMedia 1 / 5

Шоу "Magic India – Ramayana" состоялось при поддержке администрации Приморского края в рамках реализации государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2021 годы".