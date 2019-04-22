Состояние здоровья российских женщин назвали катастрофическим

Эксперты назвали главный бич современности, которому подвержены представительницы слабого пола

Медик. Фото: pixabay.com

Эксперты обеспокоены состоянием здоровья российских женщин. Специалисты открыто заявляют, что это катастрофа и приводят неутешительную статистику — у половины представительниц слабого пола в РФ наблюдается проблема лишним весом, сообщает ИА PrimaMedia.

Не так давно в радиоэфире "Говорит Москва" выступала заведующая эндокринологическим отделением московской больницы №52 Татьяна Маркова. Именно она не побоялась заявить о том, что сейчас в современном обществе наметилась очень серьезная проблема.

"Катастрофа в России. Каждая третья женщина у нас имеет ожирение, а каждая вторая — избыточный вес", — заявила профессор.

По словам специалиста, российские мужчины тоже подвержены ожирению, но, в отличие от женщин, этим недугом страдают реже. Такой диагноз можно поставить только 16-17% представителей сильного пола. Сахарный диабет у мужчин тоже встречается реже, чем у женщин. В связи с чем, представительниц слабого пола можно отнести в группу риска по таким серьезным заболеваниям, как ожирение и сахарный диабет. Причем неблагоприятная тенденция ни только не снижается, а только растет — с каждым годом женщин с такими недугами становится все больше в нашей стране.

Татьяна Маркова подчеркнула — сейчас можно смело говорить о настоящей эпидемии ожирения среди женщин.

Стоит отметить, что согласно исследованиям, которые не так давно были опубликованы, в десятку самых проблемных по отношению к ожирению субъектов России вошли и регионы ДФО — это Чукотский автономный округ и Магаданская область. Здесь данный вид заболевания регистрируется в 2 раза чаще, чем в среднем по стране. При этом напряженность ситуации в этих регионах не имеет тенденции к снижению, а лишь возрастает. Кроме этого, в последнее время рост заболеваемости также отмечается в Сахалинской области и Камчатском крае, хотя в предыдущие годы напротив наблюдался спад. Лучше всего с этим вопросом дела обстоят в Республике Саха (Якутия), здесь данный недуг начал регистрироваться реже. В остальных регионах ДВФО (Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) уровень заболеваемости населения ожирением ниже, чем в среднем по России. Однако за последние годы он и там начинает расти.