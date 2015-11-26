Пасхальные зайцы и куличи – "Владхлеб" приготовил коллекцию лакомств к Светлой Пасхе

Все куличи и пасхи будут предварительно освящены к православному празднику

Пасхальная коллекция от "Владхлеб". Фото: Предоставлено компанией "Владхлеб"

Компания "Владхлеб" подготовила ежегодную коллекцию куличей и специальных десертов к празднованию Светлой Пасхи. В 2019 году в линейке есть особые куличи с начинками, а привычный изюм заменили сладкими цукатами, но есть то, что остается неизменным. Каждый год перед Пасхой на предприятии производится чин освящения производства и пасхальной продукции, которая готовится с добавлением святой воды из источника Серафима Саровского в Нижегородской области, рассказывает ИА PrimaMedia.

Сложно найти человека, который бы остался равнодушным к белой верхушечке пасхального кулича, зная этот факт, компания "Владхлеб" приготовила более 15 видов праздничной выпечки. Консерваторов порадует классический кулич с изюмом, а для тех, кому хочется сделать особенным праздничный стол, кондитеры украсили куличи сладкими фигурками и тематическими рисунками, а вместо изюма добавили в тесто клюкву, орехи и цукаты.

Пасхальный кулич от "Владхлеб". Фото: Предоставлено компанией "Владхлеб" Пасхальный кулич от "Владхлеб". Фото: Предоставлено компанией "Владхлеб" 1 / 2

Для сладкоежек – кондитеры испекли шоколадные куличи, а также кулич с орехами и клюквой, украшенный зефирками, засахаренными лепестками фиалки и сушеными бутонами роз.



Пасхальный кулич от "Владхлеб". Фото: Предоставлено компанией "Владхлеб"

"Владхлеб" приготовил необычные куличи с начинками – с шоколадным и клубничным кремом, а также со вкусом тирамису, укрытые сладкими марципановыми шапочками. Особое место в пасхальной коллекции занимает "Дивеевский" кулич — его готовят по старинному монастырскому рецепту и расписывают вручную.



Пасхальный кулич от "Владхлеб". Фото: Предоставлено компанией "Владхлеб"

Ни один пасхальный стол не обходится без творожной пасхи. В этом году кондитеры приготовили два вида: классическую и шоколадную. Обе политы глазурью и украшены цукатами.



Творожная пасха. Фото: Предоставлено компанией "Владхлеб"

Не оставили кондитеры компании "Владхлеб" без внимания истинных сладкоежек: в пасхальную коллекцию вошел "Морковный" торт, украшенный гнездом с разноцветными яйцами.



Торт "Морковный" с пасхальным дизайном. Фото: Предоставлено компанией "Владхлеб"

Малышей порадует ограниченная серия имбирных пряников в форме пасхальных зайчиков, цыплят и разноцветных яиц. Также в "Лакомке" появятся капкейки с праздничным дизайном.

Каждый покупатель пасхальной продукции от компании "Владхлеб" помогает детям – часть средств от каждой покупки будет направлена в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "Сохрани жизнь".

Пасхальная коллекция появится в "Лакомке" и фирменных магазинах "Свежий хлебушек" с 25 апреля. Подробности можно узнать в Instagram или на сайте компании.