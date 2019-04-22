«Люди, вы хуже зверей»: женщина полночи звала на помощь, а утром у подъезда нашли ее труп

В соцсетях обсуждают трагический случай во Владивостоке

Труп женщины обнаружили утром 22 апреля возле дома на улице Надибаидзе во Владивостоке. По словам очевидцев, жертва полночи звала на помощь, но никто не вышел, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблик dps_controlnews.

Была ли смерть женщины насильственной неизвестно. На место происшествия приехали полиция и медики. Труп накрыли простынкой.

В соцсетях осуждают тех, кто слышал крики с мольбой о помощи и не вышел помочь женщине:

"Какой ужас! Все слышали, кричала о помощи, но никто не откликнулся! Страшно становится! Самый страшный зверь на Земле человек!"; "И никто не вышел, все боятся, а мужчины?! Можно же было полицию хотя бы вызвать?!", — задаются вопросами в комментариях пользователи соцсетей.