Причин для задержки авиарейсов в России станет больше

За пунктуальность будут отвечать аэропорт, авиакомпания или оператор наземного обслуживания

Аэропорт. Фото: pixabay.com.

Новые правила учета регулярности рейсов разрабатывают в Минтрансе России. В ведомстве сообщили, что прежние нормы учета, были приняты еще в СССР и уже устарели. В новых — будут детально расписаны причины и указаны виновные в задержке рейсов.

Как сообщают "Известия", нормы, принятые в Советском Союзе указывают только две причины задержки рейсов-метеоусловия и отсутствие горюче-смазочных материалов. Однако это не позволяет авиакомпаниям принимать соответствующие меры по предотвращению подобных случаев в дальнейшем.

Поэтому в новом документе необходимо уточнять, по чьей вине происходит подобная ситуация: аэропорта, эксплуатанта воздушного судна (авиакомпании), хендлера (оператора), по метеоусловиям и в связи с отсутствием ГСМ.

Как считает директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд, не стоит перекладывать всю вину на аэропорты. "Действительно, бывают срывы подачи спецтранспорта, обслуживания пассажиров. Но нужно учитывать и другие факторы", — отмечает Фридлянд.

Сейчас ответственность перед пассажиром за задержанный рейс несет перевозчик. Если же сбой в работе происходит не по вине авиакомпании, то она всегда может предъявить претензии организации, обслуживающей воздушное судно, либо аэропорту. "На эти причины тоже стоит обратить внимание", отметил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Причин для задержки авиарейсов станет больше, но при этом, как уверяют эксперты, пассажирам придется реже чаcами сидеть в аэропортах в ожидании рейcа.

Вероника Преображенская