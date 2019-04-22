Кавказцев больше, чем дальневосточников: в регионах подсчитали прирост и убыль населения

С демографией все в порядке в Севастополе, Ингушетии и Чечне

Мигранты. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Устойчивую тенденцию сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока сломать не удалось. Выводы сделаны по итогам исследования агентства РИА Рейтинг о приросте и убыли населения в регионах России. В то же время существует районы, где с демографической ситуацией все в порядке.

Как сообщает РИА Новости, существенный прирост населения за последние три года произошел в Севастополе, Ингушетии и Чечне. Как отмечают авторы рейтинга, в Севастополе численность населения увеличилась на 6,46%, в Ингушетии зафиксирован рост на 5,2%, в Чечне на 4,5%.

Высокие показатели прироста населения в Тюменской области, Ленинградской и Московской областях. Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке, там рост населения составил 3,03%, Москва на 12-м месте.

Последнее место в рейтинге занимает Еврейская автономная область, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель составил 3,53%, в Тамбовской области – 3,27%. В последней пятерке — Курганская область (минус 3,16%) и Коми (минус 3,1%).

В абсолютном выражении по убыли населения всех обогнали Саратовская область (минус 46,68 тысячи человек), Нижегородская область (минус 45,68 тысячи человек) и Алтайский край (минус 43,89 тысячи человек).

Как отмечают эксперты, за 2016-2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). Естественная убыль составила 355,13 тысячи человек, число мигрантов, въехавших на территорию Россию, приближается к цифре в 600 тысяч человек.

По-прежнему сильны тенденции сокращения населения на территории северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

Отток мигрантов в 59 регионах страны, максимальный – в Дагестане, Омской области, Коми, Оренбургской области и Алтайском крае.

Вероника Преображенская