Кавказцев больше, чем дальневосточников: в регионах подсчитали прирост и убыль населения

С демографией все в порядке в Севастополе, Ингушетии и Чечне
Общество 14:45
Мигранты. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Устойчивую тенденцию сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока сломать не удалось. Выводы сделаны по итогам исследования агентства РИА Рейтинг о приросте и убыли населения в регионах России. В то же время существует районы, где с демографической ситуацией все в порядке.
Как сообщает РИА Новости, существенный прирост населения за последние три года произошел в Севастополе, Ингушетии и Чечне. Как отмечают авторы рейтинга, в Севастополе численность населения увеличилась на 6,46%, в Ингушетии зафиксирован рост на 5,2%, в Чечне на 4,5%.
Высокие показатели прироста населения в Тюменской области, Ленинградской и Московской областях. Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке, там рост населения составил 3,03%, Москва на 12-м месте.
Последнее место в рейтинге занимает Еврейская автономная область, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель составил 3,53%, в Тамбовской области – 3,27%. В последней пятерке — Курганская область (минус 3,16%) и Коми (минус 3,1%).
В абсолютном выражении по убыли населения всех обогнали Саратовская область (минус 46,68 тысячи человек), Нижегородская область (минус 45,68 тысячи человек) и Алтайский край (минус 43,89 тысячи человек).
Как отмечают эксперты, за 2016-2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). Естественная убыль составила 355,13 тысячи человек, число мигрантов, въехавших на территорию Россию, приближается к цифре в 600 тысяч человек.
По-прежнему сильны тенденции сокращения населения на территории северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.
Отток мигрантов в 59 регионах страны, максимальный – в Дагестане, Омской области, Коми, Оренбургской области и Алтайском крае.

Вероника Преображенская

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Демографы в ужасе — число браков в России достигло минимума с начала тысячелетия

Население России стремительно вымирает

"Почему мужчины мрут как мухи": Минздрав выяснил главную причину

миграция населения (мигранты)

Депутат объяснил жесткость миграционной политики в Якутии

29 марта, 13:00

Новое здание управления по вопросам миграции попросило МВД Якутии

27 марта, 13:30

7 уголовных дел по фактам мошенничества в сфере миграции выявили в Якутске

28 декабря 2018, 14:30
Продажа авиабилетов по субсидированным тарифам открыта в «Билетур»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia