Названы 8 ошибок, которые приводят к поломке смартфона

Даже хороший гаджет быстро выйдет из строя, если совершать ошибки изо дня в день

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Специалисты назвали восемь распространенных ошибок, которые совершают владельцы смартфонов. Такие "ляпы" приводят к быстрой поломке устройства.

Хуже всего для смартфона — всегда держать его включенным. Работа в режиме нон-стоп негативно влияет на аккумулятор, выключать необходимо хотя бы раз в неделю, пишет "Волгоградская правда".

Так вредно для аккумулятора все время держать включенными Bluetooth и Wi Fi, это плохо сказывается на ресурсе батареи. Стоит отключить и пуш-уведомления, а также геолокацию.

Заряжать телефон до 100% не нужно, оптимально — до 95-97%.

В мороз и жару желательно смартфон не использовать. Кроме того, не стоит им пользоваться под дождем, если смартфон не водонепроницаемый.

Эксперты также советуют, по возможности, использовать "родное" зарядное устройство и периодически чистить телефон от пыли и грязи.

Ольга Толмачева