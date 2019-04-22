Компания готовится к встрече одного из важнейших православных праздников

"Владхлеб" будет развозить куличи к Пасхе на освященных автомобилях. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Чин освящения грузовых автомобилей, на которых "Владхлеб" будет развозить праздничную выпечку, отец Иоанн провел в православный праздник Вербное Воскресенье. В церемонии приняли участие водители и руководство предприятия, сообщает ИА PrimaMedia.

"Владхлеб" чтит православные традиции и готовится к праздникам заблаговременно и по-особенному. В преддверии Светлой Пасхи две сотрудницы предприятия вернулись из паломничества по святым местам. В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре женщины получили благословение на выпечку куличей и привезли воду из целебного источника, которую добавляют в каждый замес теста. Старт производству дан.

В этом году отец Иоанн, который проводит службы в храме при хлебозаводе, провел еще один православный ритуал и освятил транспорт. Батюшка отметил, что вера защитит водителей от несчастных случаев на дороге, но и они должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Поскольку Пасха для компании праздник особый, то обряд провели как раз перед началом развоза куличей.

Отец Иоанн освящает автомобили. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Ритуал освящения автомобилей "Владхлеба". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Ритуал освящения автомобилей "Владхлеба". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Ритуал освящения автомобилей "Владхлеба". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Ритуал освящения автомобилей "Владхлеба". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 5

— Покровитель компании "Владхлеб" — Преподобный Серафим Саровский, в честь него назван храм, и в праздник Вербное Воскресенье мы обратились к нему, чтобы он послал ангела хранителя нашим водителям. Для верующих людей это очень важно. Мы не только готовую продукцию освящаем, но и автомобили, на которых ее будут доставлять в магазины. Главное, чтобы сотрудники относились с верой, и тогда защита будет работать и оберегать их. В каждую машину мы подарили специальную иконку, которая будет напоминать водителям, что они за рулем освященного автомобиля, — рассказал иерей Иоанн Крылов.

Отец Иоанн отметил, что среди сотрудников предприятия много верующих людей. Это особенно ценно, поскольку к работе они относятся с чистыми помыслами. Все ингредиенты, из которых готовят куличи, и сама продукция также будут освящены.

«Владхлеб» будет развозить куличи к Пасхе на освященных автомобилях. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia «Владхлеб» будет развозить куличи к Пасхе на освященных автомобилях. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 2

В коллекцию пасхальной продукции "Владхлеба" в этом году войдет более 20-ти наименований. Это куличи с различными начинками, творожная пасха, знаменитый "Дивеевский" кулич, пряники-открытки, капкейки и особый торт. Приобрести праздничную выпечку можно в фирменных магазинах "Лакомка" и "Свежий хлебушек" с 25 апреля, а также в розничных сетях.