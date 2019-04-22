Лето опередит весну: на предстоящей неделе погода в России удивит

Температура будет выше климатической нормы

Одуванчики. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, рассказала о погоде на предстоящую неделю в России. Во многие регионы придет почти летняя погода, воздух прогреется до +21 С.

Как отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в некоторых районах России будет +13+17 С. К середине недели днем воздух будет может прогреться +16+21 С. Почти всю неделю — ожидается безоблачная погода без осадков. Однако ближе к Пасхе синоптики прогнозируют дожди и небольшое похолодание. Тем не менее, столбики термометров будут выше климатической нормы и больше будут соответствовать майским-июньским значениям, пишет "РГ".

Жители центрального региона почувствуют лето. Воздух будет прогреваться до +21 С, местами до +23 С. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. На Пасху ожидается +14+19 С.

На северо-западе — в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях — до +18 С. В Карелии в начале недели до +15 С.

На севере — в Мурманской, Архангельской областях синоптики обещают небольшие дожди, ветрено. В эти области тоже придет потепление, но не столь ощутимое, как в центре России. В Мурманской области будет до +13 С, в Архангельской и Вологодской областях на пару градусов выше.

На юге-похолодает, однако температура воздуха не опустится ниже 14 градусов тепла. На Черноморском побережье до +18 С. В республиках Северного Кавказа по ночам возможны заморозки до минус 5 С.

Повысится температура воздуха на Урале, до +13 С. На юг западной Сибири возвращается весеннее тепло. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и на Алтае небольшие осадки, ветер, днем +3+8 С.

На Дальнем Востоке воздух прогреется до +20С, что создает условия для высокой пожароопасности.

Холоднее всего будет на северо-востоке страны, где температура не превысит +5 С днем. На северо-востоке Коми до +4 С. На севере Красноярского края — морозы. Днем 15 градусов ниже нуля, ночью до минус 20 С.

Вероника Преображенская