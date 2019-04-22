Российские магазины перешли на наличные

Стало известно, почему торговые предприятия ушли от безнала

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Российские магазины нарастили прием наличных в ущерб безналу. Специалисты видят возможную причину в высоких банковских комиссиях за эквайринг, росте НДС и серых схемах предпринимателей.

Производитель онлайн-касс "Эвотор" зафиксировал: наличные платежи в начале 2019 года стали отнимать долю у безнала. Увеличение доли наличных на рынке наблюдается после почти годового бурного роста платежей по безналу.

В ходе совместного исследования "Эвотора" и Frank RG специалисты высчитали: к марту доля платежей по картам упала до 36% — на 4 процентных пункта. При этом максимальная доля была отмечена в декабре 2018 года — 40%, а годом ранее, в мае 2018 года она составляла 33%. Отмечается, что исследование основано на данных, полученных в сегменте торговых предприятий малого и среднего бизнеса. Несмотря на то что в выборку попали порядка 20% рынка, исследование можно считать репрезентативным, в комментарии РБК сообщил генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

Рост оплаты наличными исследователи отметили в первую очередь в магазинах одежды (+4%), гостиницах (+4%), а также в клубах и секциях (+1%), в образовательной сфере (+16%), торговли строительными (+8%), автомобильными (6%) и промышленными (6%) товарами.

Специалисты сделали предположения, зачем бизнесу вновь понадобились наличные. По словам главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, торговые точки, особенно в регионах, предпочитают кэш, предлагая за такие платежи скидки на товары. И для этого есть несколько причин.

Во-первых, магазинам, особенно небольшим, стало накладно платить налоги из-за выросшего до 20% НДС. Во-вторых, платежи по картам невыгодны из-за высоких комиссий за эквайринг, для малого бизнеса комиссии могут быть даже выше среднего. Кроме того, по мнению эксперта, многие торговые предприятия могут переходить на нал во время наплыва клиентов, чтобы сформировать фонд для серых зарплат.

Наличные подорожали, и магазины, которые покупали деньги у компаний, незаконно продающих кэш, теперь вынуждены искать другие каналы — например, карманы клиентов, выделяет еще одну причину Юрий Грибанов.

Предприниматели хитрят, чтобы не выводить денежный оборот из серой зоны. В частности, они маскируют чековый принтер под фискальный регистратор, печатают не все чеки, перепрошивают программное обеспечение онлайн-касс, а также просят оплатить товар или услугу через онлайн-банк, отмечают эксперты.

Анна Кольцова