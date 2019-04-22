Олигархи затянули пояса: в России рухнули продажи автомобилей класса "люкс"

Спад по итогам первого квартала превысил 18%
Экономика 17:25
Автомобиль. Фото: Роман Федоров, ИА AmurMedia

В России рухнули продажи автомобилей класса "люкс". Спад по итогам первого квартала 2019 года превысил 18%.

Как сообщили аналитики агентства "Автостат", продажи люксовых автомобилей в нашей стране снижаются третий месяц подряд. Примечательно, что более половины роскошных авто купили жители российской столицы.

Всего же за первые три месяца 2019 года россияне приобрели 269 новых автомобилей класса "люкс". Это на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидирует по продажам в этом сегменте в РФ Mercedes-Benz Maybach S-Class. С января по март 2019 года в России продано 124 автомобиля этой модели (46% от всех приобретенных в стране люксовых машин).

На втором месте Bentley. В первом квартале 2019 года российские покупатели приобрели 59 таких машин. Третье место досталось итальянской компании Maserati – 29 проданных авто.

Затем идут Lamborghini (28 проданных автомобилей) и Rolls-Royce (24). Кроме этого, в первом квартале в России было продано три Ferrari и два Aston Martin.

Более 56% люксовых автомашин купили москвичи (152 экземпляра). На втором месте Московская область (26 штук). Далее идут Санкт-Петербург и Краснодарский край – 21 и 12 люксовых машин соответственно.

Герман Штакеншнейдер

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