Стало известно, когда очередной циклон ударит по Приморью

Ливневые дожди и сильное похолодание ожидают синоптики
Это интересно 19:05
Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Очередной дождь пройдет во вторник, 23 апреля, во Владивостоке. В городе похолодает, температура воздуха опустится на несколько градусов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация над Приморьем изменится. Ночью подойдут атмосферные фронты циклона, смещающегося из Китая в сторону Хабаровского края, ночью местами начнется небольшой дождь, который сохранится и завтра днем. Минимальный фон температур +4...+9°С, на востоке -1...-6°С. В континентальные районы будет поступать теплая воздушная масса.

Днем температурный фон будет разнообразным: +19...+24°С, при дождях +13...+18°С. На побережье будет выноситься прохладный морской воздух, здесь прохладнее, +6...+12°С.

В ближайшие сутки во Владивостоке ожидается облачная погода. Усилится юго-восточный ветер. Не исключен местами туман. Днем не исключен небольшой дождь. Минимальная температура воздуха останется прежней. Максимальная температура будет ниже, чем сегодня, +7...+9°С.

Если же верить порталу расписание погоды, 23 апреля в краевой столице будет не просто дождь — а ливень. Начало непогоды прогнозируют примерно на 10.00 утра, а пик придется с 16.00 до 22.00. Кроме этого, ливневые дожди также ожидаются и в четверг, 25 апреля.

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