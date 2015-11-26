Еще одна в копилке: юный приморец завоевал медаль на соревнованиях WorldSkills Russia

Пятиклассник занял третье место в компетенции «Администрирование отелей»

Пятиклассник школы №33 Владивостока Данила Добровольский. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Пятиклассник школы №33 Владивостока Данила Добровольский стал призером национального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – 2019". Юный житель региона занял третье место в компетенции "Администрирование отелей" среди юниоров и пополнил копилку побед приморцев на всероссийском первенстве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как рассказали в краевом департаменте образования и науки, национальный чемпионат по данной компетенции для ребят от 10 до 12 лет был проведен впервые и проходил одновременно с отборочными соревнованиями на участие в финале.



Пятиклассник школы №33 Владивостока Данила Добровольский. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Ученик школы №33 Владивостока Данила Добровольский представлял регион в категории "Юниоры" и по итогам соревнований занял третье место. Он завоевал престижную награду – медаль финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – 2019".

"Это вторая медаль финала национального чемпионата, завоеванная приморскими конкурсантами за время участия в соревнованиях. Большой вклад в победу Данилы внес его тренер – преподаватель приморского политехнического колледжа Ольга Лесина", – добавили в ведомстве.

Отметим, в настоящее время по всей стране проходят отборочные соревнования на право участия в финале VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – 2019". Приморье принимает всероссийское первенство по компетенции "Спасательные работы".

Всего студенты колледжей и учащиеся школ Приморского края в этом году участвуют в шести компетенция среди юниоров и в 22 компетенция среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования.

Напомним, всероссийский союз "Молодые профессионалы" является официальным оператором международного некоммерческого движения WorldSkills International, которое направлено на повышение престижа рабочих профессий и стандартов подготовки кадров.

Добавим, по мнению Губернатора Приморья Олега Кожемяко, чемпионат WorldSkills имеет огромное значение для Приморского края – он позволяет видеть, как развиваются рабочие профессии, перенимать опыт лучших субъектов, внедрять самые современные практики и оценивать, насколько регион соответствует уровню развития мировой экономики. Кроме того, конкурс позволяет работодателям находить новые высококвалифицированные кадры, а ребятам – достойные рабочие места.