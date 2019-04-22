Цены на летнюю резину подскочили в России

В среднем летний комплект шин обойдется автолюбителю в 7,5 тысяч рублей
Экономика 19:00
Шины. Фото: Мария Писарева, ИА PrimaMedia

Цены на летнюю резину подскочили в России. В среднем летний комплект шин обойдется автолюбителю в 7,5 тысяч рублей.

Как установили аналитики сервиса объявлений "Юла" (16+), средняя цена летней резины увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом. Сейчас наблюдается сезонный всплеск интереса к летним шинам. С начала апреля резко увеличилось количество поисковых запросов на эту тему. Также значительно вырос спрос на услуги сезонного хранения шин.

Дороже всего летняя резина обойдется жителям российской столицы. В Москве летний комплект шин стоит в среднем 9,8 тысяч рублей. Почти догоняет зажиточную Москву небогатый Абакан. Здесь летняя резина стоит в среднем 9,5 тысяч рублей.

Также значительно выше средних по стране цены в Ульяновске (8,9 тысяч рублей), Санкт-Петербурге и Иркутске (8,3 тысяч рублей). Дешевле всего летний комплект шин стоит в Саратове (5,2 тысяч рублей), Ростове-на-Дону и Тольятти (6,1 тысяч рублей).

Самый популярный радиус летней резины —15 дюймов. На шины этого размера пришлось 27% продаж. На втором месте по востребованности 14-дюймовые шины (23%), затем 16-дюймовые (22%).

Никифор Зуев

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