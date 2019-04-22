Чем красить яйца и как выбирать куличи - Роспотребнадзор дал инструкции

К выбору пасхальных "атрибутов" нужно подходить с осторожностью

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Роспотребнадзор дал инструкции, как выбирать готовые куличи в магазинах и чем красить яйца. В ведомстве призывают тщательно выбирать продукты для пасхального стола.

"При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Что, касается яиц, которые будут использоваться для окрашивания, при покупке нужно обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид.

"На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин", — предупреждает Роспотребнадзор.

Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избегания заболевания сальмонеллезом — инфекционного заболевания, поражающего органы пищеварения. Сальмонеллы способны проникать в яйца, в результате чего увеличивается вероятность инфицирования не только поверхности яиц, но и желтка, отмечают специалисты.

Для окрашивания яиц в ведомстве рекомендуют использовать разрешенные пищевые красители для яиц или луковую шелуху.

"Лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху. Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно это касается детей", — отмечается в сообщении федерального ведомства.

Ольга Толмачева