Ежедневные прогулки способствуют увеличению объема мозга. Важное открытие сделали ученые из Бостонского университета.
Они установили, что у людей, которые в среднем проходят в день свыше 10 тысяч шагов, увеличивается объем мозга и уменьшается риск старческой деменции.
По словам исследователей, в последнее время ученые получили большое количество доказательств того, что повышенная физическая активность обладает нейрозащитными функциями. Люди, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, даже просто совершают длительные пешие прогулки, лучше поддерживают объем мозга, сохранность серого и белого вещества мозга в течение всей жизни.
Также они уменьшают риск развития деменции и сохраняют свои когнитивные функции. Впрочем, это было известно теоретически достаточно давно. Так, великий философ Иммануил Кант совершал ежедневные прогулки и сохранил свои мощные аналитические способности до глубокой старости. И вот, теперь этому эффекту найдено научное объяснение.
Ученые провели опыт с участием 2,3 тысяч человек. Испытуемые согласились учитывать пройденные ими шаги и указывать интенсивность и длительность своей двигательной активности.
Добровольцы также проходили МРТ для измерения общего объема головного мозга. Установлено, что у испытуемых, проходивших свыше 10 тысяч шагов в день, был больше объем головного мозга по сравнению с участниками опыта, проходившими меньше 5 тысяч шагов в сутки.
Герман Штакеншнейдер