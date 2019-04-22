Ежедневные прогулки способствуют увеличению объема мозга

Важное открытие сделали ученые из Бостонского университета
Общество 19:50
Прогулка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Ежедневные прогулки способствуют увеличению объема мозга. Важное открытие сделали ученые из Бостонского университета.

Они установили, что у людей, которые в среднем проходят в день свыше 10 тысяч шагов, увеличивается объем мозга и уменьшается риск старческой деменции.

По словам исследователей, в последнее время ученые получили большое количество доказательств того, что повышенная физическая активность обладает нейрозащитными функциями. Люди, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, даже просто совершают длительные пешие прогулки, лучше поддерживают объем мозга, сохранность серого и белого вещества мозга в течение всей жизни.

Также они уменьшают риск развития деменции и сохраняют свои когнитивные функции. Впрочем, это было известно теоретически достаточно давно. Так, великий философ Иммануил Кант совершал ежедневные прогулки и сохранил свои мощные аналитические способности до глубокой старости. И вот, теперь этому эффекту найдено научное объяснение.

Ученые провели опыт с участием 2,3 тысяч человек. Испытуемые согласились учитывать пройденные ими шаги и указывать интенсивность и длительность своей двигательной активности.

Добровольцы также проходили МРТ для измерения общего объема головного мозга. Установлено, что у испытуемых, проходивших свыше 10 тысяч шагов в день, был больше объем головного мозга по сравнению с участниками опыта, проходившими меньше 5 тысяч шагов в сутки.

Герман Штакеншнейдер

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