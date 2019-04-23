Олег Кожемяко впервые отчитывается перед парламентом Приморья за работу администрации
Трансляция

Нужен учет каждого «замороженного» дома для решения проблем дольщиков – Р. Гольдштейн

Более чем в половине субъектов Федерации есть замороженные стройки
Политика 09:55
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Российские законодатели рассматривают комплекс мер, направленных на ускорение завершения строительства проблемных домов. Более чем в половине субъектов Федерации есть замороженные стройки, где люди остаются и без квартир, и без денег. Предлагается создать единый реестр таких долгостроев и закрепить за регионами ответственность за отражение в нем каждого недостроенного дома. Сегодня такой список существует, но является далеко не полным, ИА PrimaMedia.

Напомним, с недавнего времени завершением брошенных строек могут заниматься сами регионы. Новый закон о создании некоммерческих фондов разрешает выделять средства из региональных бюджетов на достройку, а также привлекать и федеральные деньги.

– Поэтому так важен точный учет каждого "замороженного" дома, чтобы при всех принимаемых мерах не осталось обманутых дольщиков, чьи проблемы бы никто не взял на контроль, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Сенатор отметил, что практика страхования договоров долевого участия со временем доказала свою неэффективность: получить деньги дольщик мог только через суд и банкротство застройщика, что растягивается на годы, а то и десятки лет тяжб, в течение которых разоряются и сами страховые организации.

Между тем, с отменой долевого строительства и введением более безопасной системы проектного финансирования с эскроу-счетами существует риск удорожания жилья для граждан ввиду выросших затрат строителей из-за необходимости кредитования.

Здесь возникаетпроблема двойной кредитной нагрузки, когда проценты по кредиту, например, ипотеке с одной стороны платит гражданин, а с другой – застройщик, взявший ссуду в банке по проектному финансированию. Если в среднем ставка по ипотеке сегодня 10%, а для застройщиков – 12%, то суммарная стоимость кредита за квартиру возрастает вдвое. В этой связи экспертное сообщество предлагает снизить эти ставки в два раза и для граждан, и для строителей. Предложение более чем справедливое, особенно с учетом того, что по сути банки используют одни и те же деньги: люди вносят свои взносы за жилье и платят ипотеку, а банк выдает эти средства под проценты застройщику, — сказал сенатор Ростислав Гольдштейн.

Специалисты отмечают, что за основу можно взять опыт других стран, где покупатель квартиры на стадии строительства дома вносит в банк только залоговую сумму, около 10 процентов, а кредит на квартиру берет только с момента передачи ему ключей.

строительство

Проект строительства "маленького Гонконга" на Елене во Владивостоке запущен

18 апреля, 22:00

В Думе Владивостока готовят изменения, способные дать "зеленый свет" точечной застройке

17 апреля, 13:50
«Владхлеб» будет развозить куличи к Пасхе на освященных автомобилях
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia