Нужен учет каждого «замороженного» дома для решения проблем дольщиков – Р. Гольдштейн

Более чем в половине субъектов Федерации есть замороженные стройки

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Российские законодатели рассматривают комплекс мер, направленных на ускорение завершения строительства проблемных домов. Более чем в половине субъектов Федерации есть замороженные стройки, где люди остаются и без квартир, и без денег. Предлагается создать единый реестр таких долгостроев и закрепить за регионами ответственность за отражение в нем каждого недостроенного дома. Сегодня такой список существует, но является далеко не полным, ИА PrimaMedia.

Напомним, с недавнего времени завершением брошенных строек могут заниматься сами регионы. Новый закон о создании некоммерческих фондов разрешает выделять средства из региональных бюджетов на достройку, а также привлекать и федеральные деньги.

– Поэтому так важен точный учет каждого "замороженного" дома, чтобы при всех принимаемых мерах не осталось обманутых дольщиков, чьи проблемы бы никто не взял на контроль, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Сенатор отметил, что практика страхования договоров долевого участия со временем доказала свою неэффективность: получить деньги дольщик мог только через суд и банкротство застройщика, что растягивается на годы, а то и десятки лет тяжб, в течение которых разоряются и сами страховые организации.

Между тем, с отменой долевого строительства и введением более безопасной системы проектного финансирования с эскроу-счетами существует риск удорожания жилья для граждан ввиду выросших затрат строителей из-за необходимости кредитования.

– Здесь возникаетпроблема двойной кредитной нагрузки, когда проценты по кредиту, например, ипотеке с одной стороны платит гражданин, а с другой – застройщик, взявший ссуду в банке по проектному финансированию. Если в среднем ставка по ипотеке сегодня 10%, а для застройщиков – 12%, то суммарная стоимость кредита за квартиру возрастает вдвое. В этой связи экспертное сообщество предлагает снизить эти ставки в два раза и для граждан, и для строителей. Предложение более чем справедливое, особенно с учетом того, что по сути банки используют одни и те же деньги: люди вносят свои взносы за жилье и платят ипотеку, а банк выдает эти средства под проценты застройщику, — сказал сенатор Ростислав Гольдштейн.

Специалисты отмечают, что за основу можно взять опыт других стран, где покупатель квартиры на стадии строительства дома вносит в банк только залоговую сумму, около 10 процентов, а кредит на квартиру берет только с момента передачи ему ключей.