Автоэксперт связывает это с вводом уменьшенных дорожных знаков

ДТП. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

В России спрогнозировали рост числа ДТП. Автоэксперт связывает это с вводом уменьшенных дорожных знаков.

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин выразил сомнения в правильности установки новых дорожных знаков меньшего формата. По мнению автоэксперта, данное новшество может вызвать рост количества автоаварий на отечественных автомагистралях.

Напомним, что муниципальные власти смогут устанавливать в городах страны дорожные знаки уменьшенного размера с 1 мая 2019 года. В этот день вступает в силу приказ Росстандарта по национальному ГОСТу.

Знаки 500х500 и 400х400 мм могут появиться на "нескоростной улично-дорожной сети" в центральных частях городов и в зоне исторической застройки. Новые дорожные знаки уже прошли "обкатку" в Москве. В результате новацию признали успешной и данному стандарту присвоили статус национального.

"Единственное объяснение: кому-то нужно было заработать деньги на выполнение соответствующего заказа по производству и размещению этих знаков. В другом плане никакой необходимости в этом нет", — заявил Похмелкин в эфире НСН.

По словам автоэксперта, за годы, проведенные за рулем, автовладельцы уже привыкли к определенным стандартам знаков, поэтому они могут не заметить новые указатели. Хоть и не в массовом порядке, но количество ДТП из-за этого может вырасти, считает Похмелкин. Безопасней на дорогах от введения новых знаков точно не станет, делает вывод специалист.

Никифор Зуев