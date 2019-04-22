Медики рассказали, почему нельзя пить кофе по утрам

В утренние часы употребление бодрящего напитка - губительно
Общество 22 апреля, 21:40
Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

Медики рассказали о вредном воздействии кофе на организм в утренние часы. Как следует из исследования специалистов, организм человека способен самостоятельно пробуждаться, а кофе мешает этому процессу. Врачи советуют отказаться от кофе по утрам.

По данным специалистов, в течение некоторого времени после сна мозг начинает активно вырабатывать гормон стресса кортизол. Это вещество стимулирует двигательную активность и приводит мышцы в тонус. Кортизол и серотонин, по данным ученых, являются естественными стимуляторами для организма. Кофеин же ощутимо снижает количество вырабатываемого гормона.

Помешать процессу пробуждения может даже небольшая доза кофеина. Причем, если пить кофе сразу после сна регулярно, количество вырабатываемого гормона стресса и пробуждения будет снижаться. Получая подпитку из внешней среды организм будет сводить производство гормона к минимуму, пишет iReactor.

Медики предупреждают о привыкании к кофеину: с каждым разом должна будет нужна все большая доза для бодрости, что негативно влияет на состояние нервной системы. Кроме того, по данным специалистов, "гормонозамещение" чревато сбоями в углеводном, липидном и белковом обмене.

Ольга Толмачева

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