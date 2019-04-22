Названы самые глупые компьютерные пароли

Такие пароли - это подарок для хакеров, считают эксперты
Общество 22 апреля, 22:10
За компьютером. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Названы самые глупые компьютерные пароли. Такие пароли — это подарок для хакеров, считают эксперты.

Специалисты в области компьютерной безопасности определили пароли, которые чаще всего взламывают. Перечень составили сотрудники британского Национального центра информационной безопасности.

По их данным, несмотря на многочисленные предупреждения, миллионы пользователей в интернете продолжают применять простые и ненадежные комбинации букв и цифр в качестве паролей. На первом месте по распространенности и наивности идет пароль 123456.

По данным экспертов, он использовался в 23 млн учетных записей, взломанных хакерами. На втором месте немного более сложный пароль 123456789. Его применяли около 8 млн пользователей до того, как их учетные записи были взломаны.

На третьем месте пароль qwerty, который можно назвать "классикой жанра". Он применялся 3.8 млн незадачливых и ненаходчивых пользователей, ставших жертвами хакеров.

Далее идет пароль в буквальном смысле: password (3.6 млн). На пятом месте восемь "единиц" — 11111111 (3.1 млн).

Среди других распространенных паролей, являющихся подарком для злоумышленников, названы следующие: 12345678, abc123, 1234567, password1, 000000, iloveyou и так далее.

Если вы не хотите, чтобы ваши данные попали в руки к хакерам, то не применяйте эти и подобные им пароли. Лучшим паролем являются три случайных слова, которые вы можете легко запомнить, советуют британские эксперты в области кибербезопасности.

Герман Штакеншнейдер

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