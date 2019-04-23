«Было, видели»: в соцсетях делятся старыми фото швартовки двух лайнеров во Владивостоке

Одновременное размещение больших пассажирских судов - не первый случай в истории города (ФОТО)

О том, что 22 апреля в порт Владивостока зайдут сразу два крупных круизных лайнера, было известно давно. Многие СМИ, в том числе и PrimaMedia, сообщали, что в истории города такого еще не случалось, однако встреча двух морских гигантов у причала дальневосточной столицы – вовсе не первый случай в истории Владивостока. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями, где видно, что порт уже принимал сразу два лайнера в конце ХХ века.

Олег Бондаренко разместил в своей ленте в Facebook уникальное фото конца ХХ века, на котором запечатлена одновременная стоянка у причала морвокзала Владивостока двух круизных лайнеров.

"Это стало возможным в результате очень компетентной и талантливой работы моряков и портовиков: экипажей лайнеров и судовых агентов, лоцманов, экипажей буксиров, береговой швартовой команды, руководителей морского вокзала, руководителей и специалистов главной диспетчерской порта, руководителей и специалистов службы капитана порта. Нельзя забывать пограничников и таможенников, которые быстро оформили приход судов и прибытие более 1600 пассажиров", — написал Олег Бондаренко под размещенной фотографией.

Бывший редактор "ОТВ-Прим" Сергей Стасенко также поделился черно-белым фото двух советских пассажирских лайнеров у морского порта Владивостока. Помимо них в кадре также фигурируют два судна ДВМП: "Якутия" и "Григорий Орджоникидзе".

Напомним, что в понедельник, 22 апреля, в 5.45 утра у причала Морского вокзала пришвартовался 11-палубный лайнер Westerdam, а девятью часами позже в бухту Золотой рог зашел Costa NeoRomantica, причем если для Costa NeoRomantica этот визит не первый, то гигант Westerdam у морского вокзала Владивостока пришвартовался впервые.